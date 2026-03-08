Як кувейтський F/A-18 Hornet збив 3 американські винищувачі: ЗМІ вказали на дивні моменти

2 березня стало відомо, що США втратили 3 F-15E Strike. Ті розбилися у Кувейті. Хоча Іран намагався переконати, що це він збив борти, правда скоро з'ясувалася. Американські винищувачі випадково збив кувейтський F/A-18 Hornet.

У мережі з'явилося нове відео інциденту, під час якого кувейтський винищувач F/A-18 Hornet збив американський F-15E Strike Eagle. За повідомленнями, того дня один і той самий літак майже одночасно збив одразу три такі винищувачі над територією Кувейту. Про це пише Defense Express.

Чи справді американські винищувачі були підбиті випадково?

На момент події всі літаки виконували завдання з протиповітряної оборони. Імовірно, пілот F/A-18 помилково сприйняв союзні літаки за ворожі та випустив по них ракети класу "повітря-повітря", зокрема AIM-9 Sidewinder.

Момент збиття американського F-15E Strike Eagle: дивіться відео

Експерти звертають увагу, що літаки, схоже, не були підключені до системи розпізнавання "свій-чужий". Це дивно, адже Кувейт і США є союзниками.

Не можна виключати, що система могла дати збій або бути вимкненою.

На відео також видно, що F/A-18 перебував доволі близько до цілі, тому пілот міг навіть візуально розпізнати тип літака. Це робить інцидент ще більш незрозумілим.

Серед можливих причин називають помилку через стрес або недостатній досвід пілота. Водночас деякі припускають і навмисні дії, хоча така версія поки що видається малоймовірною.

У будь-якому разі всі обставини події ще з'ясовують. За попередніми оцінками, знищення трьох F-15E може коштувати США близько 300 мільйонів доларів, що робить цей випадок одним із найдорожчих епізодів "дружнього вогню" в сучасній історії.

Що відомо про збиття американських винищувачів у Кувейті?