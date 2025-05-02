"Золотий купол" США: що за суперпотужний космічний щит ППО та для чого він Трампу

Президент США Дональд Трамп доручив створити в країні нову систему протиракетної оборони – "Золотий купол", яка має стати аналогом ізраїльського "Залізного купола", але з міжконтинентальними можливостями.

Спершу його назвали "Залізний купол для Америки", а згодом перейменували на "Золотий купол". 28 січня 2025 року Трамп підписав президентський указ, що зобов’язує міністра оборони Піта Гегсета протягом 60 днів представити план реалізації "протиракетного щита наступного покоління". Документ передбачає створення багаторівневої системи, здатної знищувати балістичні, гіперзвукові та крилаті ракети на всіх етапах їхнього польоту – зокрема й перехоплення у космосі.

Про намір побудувати "Золотий купол" Трамп також публічно заявив наприкінці квітня під час політичного мітингу у штаті Мічиган. У промові він підтвердив, що вже підписав відповідний наказ, і наголосив на необхідності нової оборонної системи як відповіді на загрози, що зростають, з боку держав-супротивників.

Яким може бути "Золотий купол", скільки він коштуватиме, чи взагалі треба його створювати – читайте в матеріалі 24 Каналу.



Ізраїльський "Залізний купол" / Фото Ariel Schalit, AP

У чому концепція "Золотого купола"

"Золотий купол" – це амбітна американська оборонна програма, що передбачає розміщення в космосі численних датчиків і перехоплювачів для виявлення і знищення ворожих ракет уже на підльоті. Мовиться про розгортання сукупності супутників-датчиків ("захисний шар") та озброєних бойових супутників-перехоплювачів​.



Один із можливих елементів "купола" – американська програма Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)

За інформацією від Reuters, така мережа могла б включати 400 – 1000 супутників спостереження для виявлення і відстеження ракет і близько 200 бойових супутників з лазерами чи ракетами для їхнього перехоплення посеред траєкторії польоту​.



Агентство Reuters також повідомило, що компанія Ілона Маска SpaceX, разом з Palantir і Anduril, стала одним з фаворитів у боротьбі за контракт. Водночас SpaceX не буде відповідальною за озброєння.

У результаті "Золотий купол" повинен надавати глобальне покриття: ракети ворога фіксуються відразу після запуску та знищуються ще під час фази розгону або на ранній балістичній ділянці. Цей підхід суттєво відрізняється від ізраїльського "Залізного купола", який перехоплює короткодійні ракети та снаряди "Граду" на відносно малих дистанціях (до десятків кілометрів) наземними засобами​.

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Однак для протидії міжконтинентальним балістичним і гіперзвуковим ракетам потрібно діяти одразу після старту – упродовж лічених хвилин​, пише NPR. Через величезні відстані й обертання Землі необхідна велика кількість супутників, аби встигнути сфокусувати перехоплювачі на ціль у потрібний момент​.

Так, незалежна експертна група Американського фізичного товариства підрахувала, що для перехоплення початкового залпу близько 10 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет може знадобитися до 16 000 перехоплювачів​.



Візуалізація супутників Booz Allen Hamilton / Booz Allen Hamilton

Водночас консалтингова фірма Booz Allen Hamilton пропонує початковий варіант "Золотого купола" з близько 2000 супутників, оцінюючи вартість проєкту в приблизно 25 мільярдів доларів (зокрема витрати на науково-дослідні роботи)​.

Нагадаємо, що в попередніх реаліях такі прорахунки вважали фантастично оптимістичними: на думку аналітиків з Arms Control Association, "міфічний" протиракетний щит давно суперечить принципам стратегічного стримування і вигіднішими є наземні системи та дипломатія​.

Офіційні заяви та плани реалізації: чи залучений Маск

Формально концепцію нового оборонного щита було презентовано у президентському указі від 27 січня 2025 року​. Він передбачає, що Пентагон протягом 60 днів з моменту підписання надасть президентові "референсну архітектуру, вимоги та план реалізації" для системи наступного покоління​.

Серед конкретних цілей купола: захист США від балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет, пришвидшене розгортання супутникових сенсорних систем (HBTSS) і створення "шарів" супутників для виявлення та перехоплення ракет (Proliferated Warfighter Space Architecture та космічні перехоплювачі).

Також мовиться про перегляд роботи Пентагону для пришвидшення робіт і подання бюджетного плану для включення системи в проект бюджету 2026 року. На міжнародному авіакосмічному симпозіумі в Колорадо на початку квітня 2025 року космічне командування США доповіло про завершення робочих варіантів "Золотого купола" і передало їх на розгляд новому міністру оборони Піту Гегсету​.

Як зазначив голова космічного командування, генерал Стівен Вайтінг:

Нам потрібні орбітальні перехоплювачі… Ми називаємо це зброєю, і вони потрібні для стримування космічної загрози.

Водночас офіційних заяв щодо термінів створення системи поки небагато – очевидно, що після підготовчих робіт наступним етапом буде залучення оборонних компаній та закупівлі. За даними преси, до розробки "Золотого купола" активно готуються космічні та технологічні компанії. Reuters пише, що група на чолі зі SpaceX пропонує побудувати "шар спостереження": сотні супутників, які фіксуватимуть запуски ракет​.

Інші учасники групи – Palantir та Anduril – підтримують цей проект. За оцінками тих самих джерел, початкові витрати на проєкт "захисного шару" становлять приблизно 6 – 10 мільярдів​ доларів. При цьому збройний "шар перехоплення" – окремі 200 озброєних супутників – мала б забезпечувати інша група підрядників​.

Уже понад 180 компаній виявили зацікавленість у проєкті "Золотого купола", зокрема як великі оборонні концерни (Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, RTX тощо), так і стартапи (Epirus, Ursa Major). Разом з тим SpaceX і її керівник Ілон Маск заявили, що "не подавали жодних заявок" на "Золотий купол". За словами Маска, компанія поки хоче сконцентруватися на програмах дослідження космосу (наприклад, місіях на Марс) і лише "якщо президент попросить, ми це зробимо"​.

Також обговорюється можливість орендної моделі закупівлі (коли уряд платить за доступ до технологій, але не купує їх повністю). Але це викликало занепокоєння в деяких сенаторів. Зокрема, сенаторка-демократка Джин Шахін зауважила:

Коли найзаможніша людина у світі може стати спеціальним урядовим працівником і спрямовувати мільярди доларів на контракти своїх компаній, це серйозна проблема.

Витрати й фінансування: що відомо

Зважаючи на масштаб "Золотого купола", його вартість може сягнути десятків мільярдів доларів. У Білому домі вже дали зрозуміти, що проєкт буде пріоритетним у воєнному бюджеті. Зокрема, очікується, що до 1 трильйону доларів може складати бюджет оборони США на 2026 фінансовий рік, і значна частина цих коштів піде на розгортання "Золотого купола"​.

За інформацією CNN, Комітет Палати представників США запропонував виділити близько 25 мільярдів доларів на нову систему протиракетної оборони у межах масштабного пакету оборонних видатків​. Окрім "Золотого купола", до цього пакету пропонуються й інші великі витрати, наприклад кілька десятків мільярдів на побудову військових кораблів, боєприпаси та бар’єри на кордоні​.

Яка реакція експертів і суспільства

Ініціатива "Золотого купола" викликала бурхливу дискусію в експертному середовищі. Прихильники проєкту, насамперед в оборонному блоці, вважають, що сучасні загрози (нові міжконтинентальні та гіперзвукові ракети Росії, Китаю, а також тактичні ракети Північної Кореї та Ірану) потребують радикальних заходів. Вони наголошують, що наявні наземні системи (як-от комплекс Aegis) не здатні ефективно перехоплювати потужні стратегічні ракети у розрізі всієї території США.

На їхню думку, "космічний щит" дасть нові можливості для запобігання катастрофічним ударам по країні. Проте низка експертів і політиків розкритикувала ініціативу як надмірно витратну і технічно нездійсненну. Фізик із Union of Concerned Scientists Лора Грего зазначає, що навіть для короткочасної фази старту потужної МБР у розпорядженні перехоплювачів лише кілька сотень секунд, тому перехопити ракету складно​, пише NPR.

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Професор Джеффрі Льюїс (Middlebury Institute) образно пояснює різницю між "Залізним" і "Золотим куполом": "Це як порівнювати байдарку й бойове судно" – тобто масштаб та технічні вимоги дуже різняться​.

Інша група фахівців підкреслює, що кожен долар, витрачений на таку амбітну систему, може піти на інші потреби армії, на що вже вказує і критика Сенату. Представники Arms Control Association охарактеризували проєкт як "помилковий і небезпечний" підхід, що тягне за собою величезні витрати у час обмежених ресурсів і, з огляду на принципи стратегічного стримування, може стимулювати нарощування ядерних потенціалів противників​.

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Є й практичні застереження: навіть амбітні оцінки (2000 супутників за 25 мільярдів доларів) можуть виявитися заниженими. У Booz Allen Hamilton віцепрезидент і колишній голова Агентства протиракетної оборони США Трей Оберінг сумнівається, що витрати не перевищать цієї суми, і каже, що реальна цифра може бути значно вищою​.

Американське суспільство й медіа ставляться до проєкту "Золотий купол" змішано: одні сприймають його як виправданий виклик новим загрозам, інші – як утопічний ідеал або політичний жест. Наприклад, ряд аналітичних матеріалів зауважує, що подібний військовий "щит" може виявитися втечею в технології замість дипломатії та ядерних угод.

У найближчому майбутньому подальша доля "Золотого купола" залежатиме від того, наскільки вдасться узгодити її бюджетне фінансування, оцінити ризики й залучити необхідних парт­нерів. Хай там як, ініціатива "Золотого купола" вже встановила новий фокус дискусії про національну безпеку і майбутнє зброї в космосі​.