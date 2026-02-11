У НАТО відповіли на заяви Зеленського щодо затримок із постачанням ракет Patriot

Дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot у ЗСУ в січні 2026 року, який призвів до ураження енергетичної інфраструктури, не був пов'язаний із затримкою платежів від європейських донорів чи іншими фінансовими труднощами.

Про це заявив посадовець НАТО, причетний до діяльності програми PURL, у розмові з журналістами у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Чому виникли проблеми із постачанням ракет до Patriot для України?

Представник Альянсу спілкувався з пресою напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників. За правилами НАТО, він надав коментар на умовах анонімності, однак категорично заперечив, що існувала затримка постачань, пов'язана з фінансуванням.

У НАТО також відкидають саму тезу про "затримку" постачання засобів ППО.

З нашого погляду та з погляду США, затримок у постачаннях не було. Те, що постачається в рамках програми PURL (закупівлі зброї для України в США – 24 Канал), рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було,

– заявив посадовець.

За його словами, система постачання американських засобів ППО побудована таким чином, що ймовірна "затримка з оплатою", про яку раніше говорили у Києві, не могла вплинути на швидкість передачі озброєння.

"Так, ми постійно шукаємо фінансування від союзників і партнерів для наступних пакетів, але між фінансуванням і постачанням немає прямого зв'язку. США не затримують постачання через мотиви фінансування", – наголосив він.

Водночас у НАТО визнають, що Україна дійсно відчуває гострий дефіцит протиракет, особливо на тлі масованих атак Росії. Представник Альянсу зазначив, що розуміє претензії, які лунають, зокрема, від президента Володимира Зеленського.

Президент (Зеленський – 24 Канал) має рацію, що Україна відчуває гостру нестачу критично важливих боєприпасів, таких як PAC-3, PAC-2 (перехоплювачі для Patriot – 24 Канал), і навіть PURL не може забезпечити необхідну кількість, коли Росія перевантажує ППО ракетами. Завжди є дефіцит перехоплювачів,

– заявив він.

Також у НАТО наголосили на складності прогнозування точних дат постачань через специфіку логістики.

"Експертами з логістики пояснюють, що неможливо передбачити, в який саме день або тиждень певна ракета перетне кордон. Але це залежить від логістичного ланцюга, а не від фінансування".

Натовський посадовець резюмував, що ракети надходять так швидко, як тільки США можуть їх доставити.

