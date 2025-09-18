Підтримує наміри Трампа: король Чарльз ІІІ закликав до підтримки України
- Король Чарльз ІІІ закликав до підтримки України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Великій Британії.
- Королівська родина та сім'я Трампів обмінялися подарунками, а зустріч супроводжувалася урочистостями у Віндзорі.
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ погодився, союзники мають об'єднатися для підтримки боротьби України проти російського агресора. Король також оцінив намагання американського лідера завершити війну.
Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Що сказав король Чарльз ІІІ про підтримку України?
У середу, 17 вересня, президент Трамп разом із першою леді США Меланією прибув до Великої Британії на зустріч з королем Чарльзом і королевою Каміллою.
Президент США взяв участь у різних урочистостях у Віндзорі, зокрема відвідав урочистий бенкет, а 18 вересня провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Король Чарльз III як очільник країни повинен залишатися аполітичним. Однак він делікатно висловив свою підтримку Україні, заявивши, що держава потребує підтримки в час, коли Росія загрожує Європі. Примітно, що король не назвав російську агресію "війною".
Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир,
– зазначив Чарльз ІІІ.
Член династії також оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа" для пошуку рішень під час розв'язання найскладніших конфліктів у світі. Король прихильний до спроб Трампа забезпечити мир.
До слова, Дональд Трамп назвав свій другий державний візит до Великої Британії "однією з найвищих почестей у житті". Президент подякував королівській сім'ї за запрошення.
Що відомо про зустріч короля Чарльза ІІІ та Дональда Трампа?
Королівська родина та сім'я Трампів обмінялися подарунками. Президент США передав королю копію меча, що належав президентові Ейзенхауеру, як символ історичного партнерства для перемоги у Другій світовій війні. Королева Камілла отримала в дар вінтажну золоту брошку Tiffany & Co.
У Віндзорі перед американськими гостями відбувся парад. На Beating Retreat пройшли військові у парадній формі, грали оркестри Королівської морської піхоти, гвардії Колдстріму, Королівських ВПС, а також американський колектив Old Guard Fifes and Drums.
Принц і принцеса Уельські також провели приватну розмову з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією.
Під час зустрічі американський президент зробив притаманний йому жесту і поплескав по спині короля Чарльза, чим порушив королівський протокол.