2 вересня у Пекіні відбулася зустріч Володимира Путіна і Роберта Фіцо. Словацький прем'єр поскаржився диктатору на українські удари по "Дружбі".

Перед зустріччю із Фіцо Путін провів переговори із Сі Цзіньпіном. Росія і Китай підписали меморандум про збільшення постачання газу, зокрема будівництво газопроводів "Сила Сибіру-2" і "Союз Сходу", передає 24 Канал.

Дивіться також Виступ Путіна в Пекіні приспав Лаврова: курйозний момент потрапив на відео

Що наговорили Фіцо і Путін?