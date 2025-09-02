Укр Рус
Геополітика Європа "У Росії ніколи не було бажання нападати": Путін і Фіцо у Пекіні видали низку цинічних заяв
2 вересня, 13:12
"У Росії ніколи не було бажання нападати": Путін і Фіцо у Пекіні видали низку цинічних заяв

Анастасія Колеснікова

2 вересня у Пекіні відбулася зустріч Володимира Путіна і Роберта Фіцо. Словацький прем'єр поскаржився диктатору на українські удари по "Дружбі".

Перед зустріччю із Фіцо Путін провів переговори із Сі Цзіньпіном. Росія і Китай підписали меморандум про збільшення постачання газу, зокрема будівництво газопроводів "Сила Сибіру-2" і "Союз Сходу", передає 24 Канал.

Що наговорили Фіцо і Путін?

 

13:09, 02 вересня

Путін порадив східноєвропейським країнам припинити постачання газу та нафти до України, щоб припинити українські атаки на енергетичну інфраструктуру.

13:08, 02 вересня

Очільник Кремля заявив про "готовність" співпрацювати зі США щодо окупованої ЗАЕС

За словами російського диктатора, ці питання нібито "опосередковано вже обговорювалися".

Пізніше він додав, що якщо "складуться сприятливі обставини", буцімто Росія, США та Україна "можуть утрьох співпрацювати на ЗАЕС".

13:08, 02 вересня

Путін наголосив, що консенсус щодо забезпечення гарантій безпеки України знайти можливо

13:05, 02 вересня

Диктатор заявив, що для Росії членство України в НАТО – неприйнятне. Водночас він не заперечує проти вступу нашої країни в ЄС.

 

13:05, 02 вересня

Путін цинічно заявив, що Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала серйозно відповідати.

13:03, 02 вересня

Також очільник Кремля похвалив Дональда Трампа. Він зауважив, що при ньому США
США почали чути Росію. Мовляв, саміт на Алясці це показав.

Він висловив сподівання, що конструктивний діалог Москви та Вашингтона продовжиться.

13:01, 02 вересня

Російський диктатор заявив, що у нього "ніколи не було бажання на кого-небудь нападати". Путін наголосив, що не планує нападати на Європу.

"Істерія на цю тему в Євросоюзі – це провокація або повна некомпетентність", – підкреслив диктатор.

13:01, 02 вересня

Фіцо наголосив, що Україна не зможе стати членом НАТО, але приєднання її до ЄС Словаччина підтримає.

13:00, 02 вересня

Прем'єр Словаччини припустив, що його розкритикують за зустріч із Путіним. Він заявив, що готовий використати її для передачі послання від Росії до Євросоюзу.

12:59, 02 вересня

Фіцо розповів Путіну, що матиме зустріч із Зеленським 5 вересня. На ній він порушить питання українських ударів по нафтопроводу "Дружба".

12:58, 02 вересня

Фіцо пожалівся Путіну на ЄС.

ЄС схожа на жабу, що сидить на дні криниці, яка не бачить, що є нагорі, але світ зовсім інший,
 – сказав словацький прем'єр.

12:57, 02 вересня

Путін відверто похвалив Роберта Фіцо за його зовнішню політику. 