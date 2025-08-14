Володимир Путін високо оцінив зусилля адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні. Очільник Кремля також натякнув, що Москва та Вашингтон можуть почати обговорення укладення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Читайте також "Тактика брехні й маніпуляцій": у FT розповіли історію попередніх зустрічей Трампа та Путіна

Про що Путін говорив на нараді в Кремлі?

Напередодні зустрічі на Алясці Володимир Путін провів нараду в Кремлі. Там він заявив, що адміністрація Дональда Трампа докладає "досить енергійних і щирих зусиль" щодо припинення бойових дій в Україні.

Російський диктатор також відзначив прагнення США створити довгострокові умови миру у Європі та у світі загалом.

Крім того, під час наради Путін не відкинув, що на наступних етапах США і Росія можуть вийти на домовленості у сфері контролю над стратегічними наступальними озброєннями.

У 2023 році Росія оголосила про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО), який діє до лютого 2026 року. Тоді очільник Кремля традиційно звинуватив Вашингтон у розробленні нових ядерних боєприпасів та пригрозив відновити ядерні випробування у разі аналогічних дій із боку американців.

Нагадаємо, переговори Путіна та Трампа у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5". Американську делегацію представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та міністр фінансів Скотт Бессент.

Тим часом російську сторону представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та голова Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.