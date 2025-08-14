Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

О чем Путин говорил на совещании в Кремле?

Накануне встречи на Аляске Владимир Путин провел совещание в Кремле. Там он заявил, что администрация Дональда Трампа прилагает "достаточно энергичные и искренние усилия" по прекращению боевых действий в Украине.

Российский диктатор также отметил стремление США создать "долгосрочные условия мира в Европе и в мире в целом".

Кроме того, во время совещания Путин не исключил, что на следующих этапах США и Россия могут "выйти на договоренности в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями".

В 2023 году Россия объявила о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который действует до февраля 2026 года. Тогда глава Кремля традиционно обвинил Вашингтон в разработке новых ядерных боеприпасов, и пригрозил возобновить ядерные испытания в случае аналогичных действий со стороны американцев.

Напомним, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций состоятся по формуле "5 на 5". Американскую делегацию будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

Между тем российскую сторону будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.