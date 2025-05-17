Трамп заявив, що "втомився" від інших людей, які ведуть мирні переговори між Україною та Росією
- Трамп вважає, що лише його особиста зустріч із Путіним здатна принести результати в мирному врегулюванні війни в Україні.
- Трамп заявив, що втомився від інших, хто веде переговори, і вважає, що Путін також хоче зустрітися з ним.
Президент США вважає, що лише його особиста зустріч із Путіним здатна принести результати в контексті мирного врегулювання війни в Україні. Дональд Трамп запевняє, що диктатор мріє з ним зустрітися.
Ще напередодні "стамбульської зустрічі" Дональд Трамп заявив, що без його особистої зустрічі з Путіним не буде зрушень у мирних переговорах між Україною та Росією, передає 24 Канал із посиланням на СNN.
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Нова заява Трампа
Хоча Трамп похвалив посланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, він заявив, що саме він має зустрітися з Путіним.
За словами політика, очільник Кремля хоче зустрічі з ним. Також він вважає, що без нього, Трампа, неможливо укласти жодну мирну угоду.
Нам треба зустрітися, і, думаю, ми, ймовірно, це заплануємо, бо мені вже набридло, що замість мене їздять інші й усе вирішують,
– заявив американський президент.
На його думку, "Путіну теж усе це набридло". Російський диктатор, каже Трамп, має не надто добрий вигляд.
"Не забувайте, це все (російське вторгнення – 24 Канал) мало закінчитися за тиждень", – додав політик.