Немає причин робити дешеві жести: Фіцо зробив нову заяву про Україну та Зеленського

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що спільні переговори урядів Словаччини та України можуть відбутись у Братиславі чи Києві. Водночас він визнав, що має із Володимиром Зеленським "діаметрально протилежні погляди".

Про це повідомляє Dennik N.

Яку нову заяву про Україну зробив Фіцо?

На відміну від своїх попередніх заяв, наразі Фіцо схиляється до проведення спільних переговорів урядів Словаччини та України саме в Братиславі, а не в Києві. За його словами, під час діалогу Зеленський продемонстрував гнучкість, тож сторони спробують організувати зустріч.

Мені здалося, що президент Зеленський був досить гнучким. Тож спробуємо організувати переговори в Братиславі. У мене немає причин робити дешеві жести,

– зазначив він.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови із президентом України 2 травня Фіцо погодився приїхати із робочим візитом до Києва.

Тоді він сказав, що співпраця між країнами продовжиться у форматі спільних засідань урядів та взаємних візитів до столиць обох держав. Важливо зауважити, що раніше Фіцо уникав візиту до Києва, втім нині заявляє, що не має наміру сперечатись щодо місця проведення переговорів, мовляв, засідання можуть відбутись як у Києві, так і у Братиславі.

У яких питаннях погляди Фіцо та Зеленського різняться?

Фіцо зазначив, що у нього з Зеленським "діаметрально протилежні погляди" щодо війни, нафти та позики.

Якби я довше поспілкувався з президентом Зеленським, ми б з'ясували, що маємо діаметрально протилежні погляди. Я маю іншу думку щодо війни, нафти, а також щодо того, чи слід надавати їм позики,

– уточнив він.

Важливо! Ексочільник МЗС України Володимир Огризко в інтерв'ю для 24 Каналу зауважив, що після відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" Україна лише виграла. Після ремонтних робіт на пошкодженій ділянці трубопроводу Угорщина та Словаччина надалі отримують російську нафту, тоді як Україна отримала розблокування надважливого кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Перший транш надійде в Київ уже в травні. Огризко зауважив, що росіяни можуть знову атакувати нафтопровід, тож транзит зупиниться вкотре, однак рішення про фінансування ЄС – є безповоротним.

Водночас словацький прем'єр наголосив на сусідстві країн та підкреслив, що Україна та Словаччина мають посилювати співпрацю, зокрема у розвитку автомобільного та залізничного сполучення, а також у сфері енергетики.

Втім, Фіцо вкотре нагадав, що Словаччина й надалі не підтримуватиме військові кредити та не надаватиме зброю Києву безкоштовно. Прем'єр зазначив, що у разі потреби озброєння можна буде придбати.

Лідер Словаччини також заявив, що в Україні перебувають "десятки тисяч найманців", уточнивши, що має на увазі найманих військових нібито без негативного підтексту. Він висловив думку, що після завершення війни у разі відсутності працевлаштування ці люди можуть зіткнутись з ризиком криміналізації.

Що цьому передувало?

2 травня Володимир Зеленський підтвердив, що провів телефонну розмову із Фіцо, зазначивши, що обидві країни зацікавлені в налагодженні відносин.

Вже 4 травня відбулась особиста зустріч президента України та прем'єра Словаччини на полях VІІІ саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Саме там політикам вдалось поспілкуватись про співпрацю в різних сферах та обговорити проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Зеленський додав, що питання членства України у ЄС також обговорювалось. Ба більше – Словаччина підтримала євроінтеграцію України та додала, що готова допомагати на цьому шляху.

Дещо раніше Фіцо заявляв, що будь-які мирні домовленості із Росією неможливі без участі та згоди України.

Окрім того, словацький прем'єр повідомив, що Братислава зацікавлена у стабільній та демократичній Україні та підтримує її євроінтеграційний курс, попри наявні політичні розбіжності між сторонами.

Фіцо демонструє зміну риторики щодо України.