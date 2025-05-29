У Білому домі відреагували на ідею Росії зустрітися з Україною 2 червня

Росія пропонує Україні провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. Там вона хоче показати свій меморандум з умовами для припинення вогню. У США оцінили ініціативу Москви.

Відомо, що Україна вже передала росіянам свій документ з умовами для припинення вогню. Київ хоче, аби окупанти представили меморандум перед другим раундом переговорів. Наразі він ще не погодився на зустріч у Стамбулі 2 червня, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Білому домі

Речниця Білого дому Левітт на брифінгу заявила, що США бажають, аби Росія та Україна зустрілися знову наступного тижня. За її словами, Вашингтон проінформує, якщо президент Трамп вирішить направити на переговори свого представника.

Речниця Білого дому наголосила, що Трамп виступає за вирішення війни Росії проти України "за столом переговорів, а не на полі бою".

"Тож, сподіваємося, наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки", – додала Левітт.

Нагадаємо, що після масованих атак 25 і 26 травня Дональд Трамп розкритикував Путіна, заявивши, що той "збожеволів", адже без потреби вбиває цивільних людей. Крім того, президент США висловив сумнів у тому, що очільник Кремля справді хоче миру. Однак політик дав диктатору 2 тижні, на те, аби продемонструвати бажання закінчити війну.