Трамп тиснутиме, – політолог сказав, що може відвернути Сі Цзіньпіна від Кремля

Дональд Трамп найближчим часом має зустрітись із Сі Цзіньпіном. Ця подія може вплинути на подальший розвиток російсько-української війни. Однак якими будуть результати зустрічі залежить від обох лідерів.

Про це в етері 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що Трамп може вести перемовини із китайським лідером щодо завершення війни на території України. На його думку, президенту США варто шукати способи, як домовитись із Сі Цзіньпіном.

Як Трамп може переконати Китай тиснути на Росію?

Володимир Фесенко вважає, що Трамп спробує переконати Сі Цзіньпіна у тому, що треба спільно впливати на Путіна, щоб той завершив війну в Україні.

Крім того, американський лідер вже анонсував санкції щодо Росії, та раніше погрожував наданням Україні потужної далекобійної зброї.

Це вже можна назвати тиском (на Кремль – 24 Канал), а Китай скоріше буде переконувати Путіна, якщо, звісно, погодиться. Бо тут є велика проблема. Чи є інтерес у Китаю допомагати Трампу? На жаль, у мене є сумніви щодо цього,

– висловився політолог.

Все тому, що Китай зайняв доволі нейтральну позицію щодо російсько-української війни – не засуджує її, але й не підтримує.

Переконати, Сі Цзіньпіна, щоб той впливав на Росію буде важко, але аргументи щодо цього є.

Один із них – якщо зараз не зупинити Путіна, то війна через певний час може розповсюдитись і на країни Європейського Союзу. А це вже загроза для Китаю, зокрема для його економічних інтересів,

– сказав Фесенко.

Однак китайський лідер, ймовірно, певний час просто спостерігатиме, як розвиватимуться події, щоб вже тоді приймати якісь рішення щодо дій у російсько-українській війні.

Також, за словами політолога, Сі Цзіньпін не буде просто так допомагати Трампу. Можливо, тільки в обмін на щось. Однак Володимир Фесенко не очікує якихось проривів у питанні війни в Україні після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна.

Яка роль Китаю у завершенні війни в Україні?