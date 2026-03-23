Трамп хоче запросити Лукашенка до Білого дому, – FT

США розглядають можливість запрошення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі або в його резиденції в Мар-а-Лаго. На меті – дипломатичне потепління.

Це підтвердив спеціальний посланець Трампа в Білорусі Джон Коул в інтерв'ю Financial Times.

Що відбувається між США та Білоруссю?

Внутрішні обговорення щодо запрошення Лукашенка на зустріч з Трампом тривають "протягом місяців", але ще нічого не визначено остаточно.

Нам ще багато роботи, щоб досягти мети, але я думаю, що ми її досягнемо,

– сказав Коул.

Сам Лукашенко у п'ятницю, 20 березня, заявив, що Трамп запросив його до Мар-а-Лаго, щоб обговорити "велику угоду".

З моменту повернення Трампа до Білого дому США прагнуть відновити співпрацю з Лукашенком, домагаючись звільнення сотень білоруських політв'язнів в обмін на послаблення санкцій.

Нагадаємо, що нещодавно у Білорусі було звільнено 250 політичних в'язнів. Серед них – громадяни США та інших країн. В обмін на це США погодилися скасувати подальші санкції з білоруського фінансового сектору, зокрема Міністерства фінансів та Білоруського банку розвитку, а також трьох калійних компаній.

Запрошення на зустріч із Трампом у США було б благом для Лукашенка, який був під суворими санкціями Заходу після жорстокого розгону протестувальників у 2020 році. Він був ще більше ізольований після того, як дозволив використати Білорусь як плацдарм для повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– зауважили у FT.

Коул зазначив виданню, що послаблення санкцій залежить від "покращення поведінки" та виконання Лукашенком своєї обіцянки негайно припинити всі політично мотивовані арешти.

Посланець США висловив сподівання на звільнення решти політичних в'язнів до кінця 2026 року.

"Я знаю, хто такий Лукашенко. Але у нас дуже добрі стосунки. Ми довіряємо один одному… Це Трамп, це зовнішня політика в стилі Трампа, де ви знайомитеся з кимось", – додав Коул.

