Трамп не використовує свої можливості на повну: на це є кілька причин
- Дональд Трамп не використовує всі свої можливості для тиску на Росію, що викликає незадоволення навіть серед республіканців.
- Політичний аналітик Андрій Городницький зазначає, що США намагаються залучити Росію до боротьби з Китаєм, використовуючи Україну.
- Україну можуть змушувати до нових угод, подібних до Будапештського меморандуму, однак аналітик вважає, що не варто погоджуватися на такі умови.
Дональд Трамп та Володимир Путін 15 серпня зустрілись на Алясці. Наразі президент США не робить усе, на що здатен, для тиску на Росію.
На це впливають певні причини. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький.
Чому Трамп не використовує свою силу?
Андрій Городницький зазначив, що на цьому етапі Трамп поки що не показує свою силу. Цим незадоволені навіть американці. Зокрема, і члени Республіканської партії. На їхню думку, від зустрічі з Путіним мав бути якийсь позитивний результат для України.
Поки що Трамп не робить те, на що він здатен. На це є декілька причин. У них є ідея, що вони мають максимально залучити Росію, не дати їй померти, щоб вона існувала. Звичайно, щоб не процвітала, але існувала, щоб допомагати боротися з Китаєм. Вони все роблять для цього. Зараз це відбувається за допомогою України,
– сказав він.
Зараз перед Україною можуть ставити різні ультиматуми щодо виходу з територій і так далі. На заміну можуть пропонувати різні угоди, як це було з Будапештським меморандумом.
Що таке Будапештський меморандум?
Будапештський меморандум – це міжнародна політична угода, підписана 5 грудня 1994 року Україною, Росією, США та Великою Британією. Україна відмовилась від ядерного арсеналу та приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава. В обмін ці держави надали їй гарантії безпеки.
За словами політичного аналітика, нашій державі не варто на це погоджуватися. Потрібно тиснути. Зокрема, враховуючи, що військово-промисловий комплекс України розвивається. Водночас у Росії все значно складніше. Ситуація у російській економіці стає лише гіршою, що згодом все більше впливатиме на фронт.
Зустріч Трампа та Путіна: головне
Володимир Путін і Дональд Трамп 15 серпня провели переговори на Алясці. Основною темою саміту лідерів стала війна в Україні.
Після зустрічі Трамп заявив, що насправді вони з Путіним "багато в чому згодні" і їхня зустріч "була теплою". Американський лідер також назвав так званого очільника Кремля сильним і "до біса жорстким". За його словами, переговори пройшли позитивно.
Президент США повідомив Володимиру Зеленському та європейським лідерам про результати своєї зустрічі із Путіним на Алясці. Видання Axios стверджує, що Трамп сказав українському лідеру, що став на бік Путіна у питанні перемир'я.
Трамп відповів на закиди, що він зазнав поразки на переговорах з Путіним. Традиційно американський президент назвав такі новини фейковими.