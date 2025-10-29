Очікування позитивні, – політолог припустив головну тему зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Трамп в межах поїздки в країни Азії вже прибув до Південної Кореї, де планує зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Війна в Україні чи купівля Китаєм російської нафти в умовах нових санкцій не буде головною темою їхньої розмови.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що основне питання, яке постане під час цієї зустрічі – це торгівельні та економічні розбіжності між США і Китаєм.

Чи зможуть Трамп і Сі домовитися з політичних питань?

Зустріч Трампа і Сі запланована в Сеулі 30 жовтня. Політолог вважає, що американський і китайський лідери можуть дійти консенсусу в питаннях торгівлі та припинити конфронтацію.

В мене є позитивні очікування стосовно того, що сторони можуть домовитися не починати торгівельну війну; про зняття обмежень, які є з обох боків; про конструктивні торгівельні відносини. В них є інтерес до цього,

– озвучив Фесенко.

Він наголосив на тому, що у політичних питаннях США і Китаю домовитися буде складно. Фесенко зауважив, що в цій темі він прориву не очікує, а от в економічній – шанси є. Політолог підкреслив, що якщо ці країни не будуть конфліктувати, тоді є ймовірність в перспективі, що це посприяє в переговорах про завершення війни в Україні.

Зараз напряму цього, на жаль, не буде. Щодо російської нафти, Китай не стане повністю відмовлятися від неї, бо йому це вигідно. Сі не буде виконувати те, що йому скаже Трамп, бо тут вже питання гонору лідера великої держави,

– пояснив політолог.

Фесенко припускає, що якщо розмова між Трампом і Сі буде йти конструктивно, то китайський лідер може пообіцяти, що поговорить з Путіним. Однак, за його словами, не варто очікувати, що Сі буде на нього тиснути. Політолог вважає, що зараз у Китаю немає прямого інтересу впливати на очільника Кремля, аби той негайно припинив війну.

Він не виключає, що у питанні введених США проти Росії санкцій, Трамп може попередити, що ті китайські компанії, які купуватимуть російську нафту, підпадуть під вторинні санкції. Китаю, як зазначив політолог, це не сподобається. На його думку, частина з них відмовиться від придбання нафти у країни-агресорки, а інша – купуватиме.

Фесенко підсумував, що Трампу доцільніше впливати на Путіна не через Сі, а через посилення американських санкцій стосовно Росії та надання військової підтримки Україні.

