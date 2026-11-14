Кожен має свою ціль: Reuters оцінив ймовірну тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Сі

Наступного тижня президенти США, Китаю та Росії можуть зустрітися в китайському Шеньчжені під час саміту АТЕС. Однак лідери мають різні цілі, а узгодити порядок денний переговорів досі не вдалося.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на двох обізнаних співрозмовників, напружені переговори щодо формату переговорів все ще продовжуються. Головними темами ймовірного саміту можуть стати конфлікти в Україні та Ірані, контроль над ядерною зброєю та розвиток штучного інтелекту.

Різні цілі світових лідерів

Кожен із трьох лідерів має власні цілі.

Володимир Путін розраховує домовитися про завершення війни в Україні на вигідних для Кремля умовах.

Дональд Трамп, своєю чергою, сподівається досягти історичного прориву в переговорах про контроль над ядерними озброєннями за участю трьох держав. Це могло б зміцнити його політичну спадщину.

Водночас в адміністрації США не очікують, що під час зустрічі вдасться досягти конкретних домовленостей із цього питання.

Для Сі Цзіньпіна такий саміт пов'язаний із ризиками. Зокрема, його непокоїть непередбачуваний стиль ведення переговорів Дональда Трампа.

Крім того, Пекін не хоче погоджуватися на ядерні обмеження нарівні зі США та Росією, адже має значно менший арсенал – близько 500 боєголовок проти понад 5000 у кожної з двох інших країн.

Колишній високопосадовець Білого дому з питань Східної Азії Едгард Каган пояснив категоричну позицію китайської сторони: "Я думаю, справедливо сказати, що китайці не хочуть дискусій щодо контролю над озброєннями зі Сполученими Штатами. І вони точно не хочуть робити це зі Сполученими Штатами та Росією, тому що це свідчило б про прийняття ними рамки, згідно з якою вони тепер є великою ядерною державою, яка має підпадати під подібні обмеження".

Побоювання щодо поділу сфер впливу

Ймовірна зустріч уже викликала тривогу в Києві, Тайбеї та Токіо через ризик укладання кулуарних угод за спинами менших країн. Зокрема, ініціативу дедалі частіше порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року.

"Ми справді не хочемо, щоб це перетворилося на "Ялту 2, 3, 4" з перерозподілом впливу", – наголосив президент Володимир Зеленський.

Водночас російські ультранаціоналісти сприймають можливу зустріч із захопленням, вважаючи її підтвердженням повернення Росії до статусу наддержави.

Зокрема, ідеолог "руського міра" Олександр Дугін заявив, що сам факт переговорів демонструє роль Москви як одного з головних гравців світової політики поряд із Китаєм і Заходом.

Питання війни в Україні

Кремль наполягає на обговоренні війни в Україні, однак Китай не хоче включати це питання до порядку денного. В адміністрації США також вважають, що тристороння зустріч не є відповідним майданчиком для таких переговорів.

Нагадаємо, раніше Сі Цзіньпін у розмові з німецьким президентом Франк-Вальтер Штайнмайєром заявив, що не планує обговорювати Україну на саміті з Трампом і Путіним. Лідер Китаю дав зрозуміти, що питання російсько-української війни мають розв'язувати європейці.