Війна або припиниться або триватиме ще довго, – Трамп

28 грудня Дональд Трамп зустрівся із Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Перед тим, як піти на переговори за зачиненими дверима, політики поділилися своїми очікуваннями з пресою.

Так, президент США заявив, що і Володимир Путін, і Володимир Зеленський хочуть миру, передає 24 Канал.

Що Трамп каже про закінчення війни?

Водночас американський лідер наголосив, що він не має дедлайнів щодо закінчення війни.

Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів. Це (війна – 24 Канал) або завершиться, або затягнеться на дуже довгий час,

– заявив Трамп.

Він зауважив: якщо війну не зупинити зараз, загинуть ще мільйони людей, а цього ніхто не хоче.

Окремо політик уточнив, що після зустрічі із Зеленським він проведе розмови з лідерами Європи та Володимиром Путіним.