Без прориву, але з надією на мир: CNN назвало основні моменти зустрічі Зеленського і Трампа
- Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді тривала понад три години, обговорювали мирне врегулювання конфлікту з Росією, але без прориву.
- Сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд, наступна зустріч запланована в січні у Вашингтоні з європейськими лідерами.
У неділю 28 грудня у Флориді відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Переговори тривали понад три години і були присвячені потенційному миру. Зокрема, питанням гарантій безпеки, військової та економічної підтримки, а також подальшій послідовності дій.
Деякі питання потребують детальнішого опрацювання. Про це пише 24 Канал, з посиланням на CNN.
Які висновки можна зробити після завершення зустрічі?
Як пише ЗМІ, за підсумками зустрічі сторони не оголосили про прорив у мирному процесі. Зеленський і Трамп наголосили, що переговори залишаються складними й потребуватимуть часу. Президент США зазначив, що війна або завершиться, або триватиме довго, і загинуть мільйони людей, але водночас висловив упевненість, що мир можливий.
Дональд Трамп похвалив президента України за хоробрість і роботу його команди. Також він відзначив кроки Володимира Путіна щодо Запорізької АЕС, наголосивши на важливості відсутності ударів по станції.
За словами Трампа, російський лідер серйозно налаштований на мир і бажає його досягти. Зеленський підкреслив, що 90% умов мирного плану узгоджено, а гарантії безпеки між Україною та США – на 100%.
Зверніть увагу! Найскладнішими залишаються питання територій і безпеки Запорізької АЕС, а також можливість проведення референдуму в Україні щодо мирної угоди.
Сторони домовилися, що робота над узгодженням позицій триватиме на рівні команд. Наступну зустріч планують провести у січні у Вашингтоні за участю української делегації та європейських лідерів.
Що Зеленський заявив після зустрічі з Трампом?
Президент України заявив, що скасування воєнного стану можливе лише за однієї умови. Гарантії безпеки включають моніторинг лінії фронту партнерами та присутність миротворців, а остаточне завершення війни залежить від підписання мирного договору.
Зеленський повідомив, що під час зустрічі обговорювали й референдум. Його проведення можуть використати його для плану, або ж рішення ухвалюватиме парламент. Водночас президент України наголосив, що в разі організації референдуму щодо мирних умов обов'язково мають брати участь українські біженці.