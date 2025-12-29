Без прориву, але з надією на мир: CNN назвало основні моменти зустрічі Зеленського і Трампа

У неділю 28 грудня у Флориді відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Переговори тривали понад три години і були присвячені потенційному миру. Зокрема, питанням гарантій безпеки, військової та економічної підтримки, а також подальшій послідовності дій.

Деякі питання потребують детальнішого опрацювання. Про це пише 24 Канал, з посиланням на CNN.

Які висновки можна зробити після завершення зустрічі?

Як пише ЗМІ, за підсумками зустрічі сторони не оголосили про прорив у мирному процесі. Зеленський і Трамп наголосили, що переговори залишаються складними й потребуватимуть часу. Президент США зазначив, що війна або завершиться, або триватиме довго, і загинуть мільйони людей, але водночас висловив упевненість, що мир можливий.

Дональд Трамп похвалив президента України за хоробрість і роботу його команди. Також він відзначив кроки Володимира Путіна щодо Запорізької АЕС, наголосивши на важливості відсутності ударів по станції.

За словами Трампа, російський лідер серйозно налаштований на мир і бажає його досягти. Зеленський підкреслив, що 90% умов мирного плану узгоджено, а гарантії безпеки між Україною та США – на 100%.

Зверніть увагу! Найскладнішими залишаються питання територій і безпеки Запорізької АЕС, а також можливість проведення референдуму в Україні щодо мирної угоди.

Сторони домовилися, що робота над узгодженням позицій триватиме на рівні команд. Наступну зустріч планують провести у січні у Вашингтоні за участю української делегації та європейських лідерів.

Що Зеленський заявив після зустрічі з Трампом?