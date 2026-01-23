Будь-який крок лише все погіршить: в яку пастку потрапив Путін та чи є звідти вихід

В Об'єднаних Арабських Еміратах запланована зустріч представників України, Росії та США. Кремль наразі намагається поводитися обережно, особливо не коментуючи цю тему. Річ у тім, що Москва опинилася у непростій ситуації.

Дональд Трамп після переговорів із Володимиром Зеленським у Давосі надіслав Володимиру Путіну чітке послання. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чому Кремль зараз у глухому куті та чи може він відмовитися від тристоронніх переговорів.

В яку пастку потрапив Путін?

Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що Росія поки що не знає, як їй краще поводитися в такій ситуації та як реагувати.

Тут усе ж таки Росія потрапляє в певну пастку,

– наголосив Рейтерович.

Адже, нагадав він, Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Давосі оприлюднив послання до Путіна, яке полягає в тому, що війна в Україні має закінчитися.

За його словами, це свідчить про те, що є певні домовленості між Україною й США. І росіянам варто зважати, що це не просто пропозиція США чи України, а їхня спільна позиція.

Тож росіяни хочуть зрозуміти, наскільки далеко зайшла вся ситуація та наскільки США готові на них натиснути, вимагаючи розв'язати питання завершення війни.

Тому, додав політолог, росіяни тягнуть час, сподіваючись якось викрутитися з цієї ситуації. А потім уже, найімовірніше, спробують щось собі виторгувати. Або ж можуть спробувати вкотре зірвати перемовини, намагаючись усе перекласти на Україну.

Чому перед Путіним зараз складний вибір?

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, що Путін опинився у ситуації, коли будь-який наступний крок лише все погіршить.

У нього зараз настає ситуація, коли потрібно ухвалити рішення, але будь-яке з них буде болісним,

– заявив Огризко.

Тому що, зауважив він, Путін не досяг своїх цілей, а економіка Росії буквально розвалюється.

До того ж люди з оточення диктатора все більше замислюються над тим, як діяти, бо ніякого нормального майбутнього їм годі й чекати. А сам Путін, на думку дипломата, зараз сидить у бункері й не знає, що робити.

Огризко додав, що Україна не має чекати, що вирішить Путін, а повинна нав'язувати йому своє рішення. А США зі свого боку мають чинити тиск на главу Кремля.

Що може стати фатальним для Путіна?

Рейтерович наголосив, що позиції Кремля нині слабші, ніж були на попередніх перемовинах – тоді росіяни розкидалися різними погрозами, а фактично нічого з того не відбулося. Та й економічна ситуація у Росії тепер значно гірша, ніж була у 2025 році.

І це всі визнають: навіть Трамп постійно наголошує на тому, що в Росії дуже погана ситуація з економікою. Тобто, зауважив він, президент США не може ігнорувати інформацію, яку йому надає найближче оточення щодо функціонування російської економіки.

Не дарма Президент України звернув увагу на те, скільки росіяни втрачають зараз людей, а саме – суттєво зросла кількість загиблих з російського боку й вони вже не встигають це покривати своїми мобілізаційними заходами,

– сказав політолог.

Адже такі заходи зводяться до набору найманців і росіяни так намагаються воювати проти України. Тому що Путін чудово знає: якщо він оголосить мобілізацію – це катастрофічно вплине на ситуацію всередині Росії.

Адже Кремль раз уже пішов на такий крок – і жодного ентузіазму з боку російського населення не виявилося. Нині ж, наголосив політолог, це стане взагалі неприпустимим для росіян, оскільки перед тим російська влада кілька років платила найманцям шалені суми, щоб ті воювали проти України. Нині ж уже не знайдеться багато охочих іти на війну за мінімальні гроші. І Путін про це знає.

Якщо зараз повернутися знову до мобілізації – це підписати собі смертний вирок,

– заявив Рейтерович.

Тобто, підсумував він, Путіну зараз лише здається, що ситуація перебуває під контролем. Проте в якийсь один момент усе може розсипатися на друзки. І завдання України – сприяти цьому. А Європа й США мають усвідомити, що Росія таки є "паперовим тигром".

