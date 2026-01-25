Можу впізнати ваш голос зараз краще, ніж будь-який на Землі, – Віткофф до перекладача Путіна
- Стів Віткофф сказав, що може впізнати голос перекладача Путіна краще, ніж будь-який інший.
- Віткофф вже 7 разів зустрічався з Путіним, зокрема, 6 разів у 2025 році.
Стів Віткофф сказав перекладачеві Путіна, що може спізнати його голос з усіх на світі. Спецпредставник США назвав російського колегу "легендою".
Таку репліку від виголосив у Кремлі. Про це повідомляє Clash Report.
Дивіться також У мирних перемовинах з'явився новий учасник: що відомо про американця Джоша Грюнбаума
Як Віткофф радів зустрічі з перекладачем Путіна?
Спецпредставник США Стів Віткофф зрадів, побачивши перекладача Путіна Олексія Садикова.
Легенда! Тепер я можу впізнати твій голос краще, ніж будь-який голос на землі,
– сказав Віткофф перекладачеві Путіна.
До слова, Стів Віткофф вже 7 разів зустрічався з Путіним, зокрема, 6 у 2025 році.
Віткофф радо зустрічає перекладача Путіна: дивіться відео
Що відомо про переговори американців із росіянами у Кремлі 23 січня?
Переговори між представниками США та Росії щодо потенційного завершення війни в Україні відбулися пізно ввечері 22 січня безпосередньо у Кремлі та тривали до ночі 23 січня.
З американського боку участь у зустрічі взяли спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер, а також нова фігура у перемовному процесі – комісар Федеральної служби закупівель США Джош Грюнбаум.
Російську сторону представляли помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков і президентський спецпосланець Кирило Дмитрієв.
Перемовини тривали понад три з половиною години й завершилися близько другої години ночі. Росія погодилася на тристоронню зустріч в Абу-Дабі з представниками США та України, але нагалосила на важливості вирішення територіального питання.