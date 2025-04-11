Третій візит за місяць: з якою метою Віткофф знову летить до Путіна

У п'ятницю, 11 квітня, спецпредставник президента США Стів Віткофф полетів до Росії, де має зустрітися з Владіміром Путіним. Це буде їхня третя зустріч. Є інформація, що вона не стосуватиметься російсько-української війни.

Ймовірно, Путін та Віткофф розмовлятимуть про відновлення відносин між Росією та США. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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"Мовилося про відновлення повноцінної роботи дипломатичних підприємств, представництв Росії та США. Тобто налагодження певного порозуміння між двома країнами. Не секрет, що Штати прагнуть поновити відносини з Росією на досить високому рівні, якщо мовиться про політичні, дипломатичні, економічні відносини і так далі", – сказав він.

Чи піде Путін на припинення вогню

Сергій Стуканов зазначив, що різні заяви Віткоффа із проросійськими наративами свідчать про те, що навряд чи він передає ультиматум для Путіна. Очевидно, спецпредставник Трампа спробує зрозуміти, наскільки російський диктатор готовий йти до припинення вогню. Станом на зараз не мовиться про повноцінне завершення війни, а про певні тактичні кроки, які означали б припинення вогню.

Але я не схильний вірити, що Путін зараз піде на припинення вогню. Тому що якщо вірити нашій розвідці, розвідкам інших країн, він накопичує сили, щоби здійснити ривок на фронті. Зокрема, на території Запорізької, Донецької областей,

– підкреслив він.

Тому що Путін не зможе політично схилити Україну до того, щоб ми віддали Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ворог намагатиметься досягнути цього військовим шляхом.

За словами керівника аналітичного відділу Центру контент-аналізу, найближчі тижні навряд чи можна очікувати якихось просувань щодо завершення російсько-української війни. Може мовитися про якісь тактичні кроки із режиму тиші або тимчасового припинення вогню.