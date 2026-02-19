Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна: що кажуть у Кремлі

Наразі Кремль утримується від коментарів щодо ініціативи Володимира Зеленського зустрітись із лідером Росії Путіним. Водночас там зауважили, що про результати перемовин говорити іще рано.

Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.

Дивіться також Є розуміння, як моніторити припинення вогню і війни, – Зеленський після переговорів у Женеві

Як в Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського зустрітись з Путіним?

Переговори у Женеві є третім раундом тристоронніх зустрічей щодо мирного врегулювання війни в Україні. Втім подробиць про їх перебіг не надто багато.

Прессекретар Путіна каже, що будь-яка інформація про результати зустрічей буде оприлюднена головним російським переговірником Володимиром Мединським.

Переговори (в Женеві – 24 Канал) тривають другий день, якщо буде якась інформація, то нею з вами поділиться наш головний переговірник Володимир Мединський. Зараз поки що про те, що обговорювалося, навряд чи слід говорити, потрібно дочекатися завершення цього раунду,

– додав Пєсков.

Відповідаючи на питання журналістів про проміжні підсумки третього раунду переговорів у Швейцарії, речник зазначив, що прямі доповіді Путіну йдуть, втім робити оцінки ще зарано.

Які заяви звучали щодо переговорів у Женеві?