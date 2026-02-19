Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна: що кажуть у Кремлі
- Кремль утримується від коментарів щодо ініціативи Зеленського на зустріч із Путіним, зазначивши, що про результати перемовин говорити ще рано.
- Прессекретар Путіна заявив, що інформація про результати переговорів у Женеві буде оприлюднена головним російським переговірником Володимиром Мединським.
Наразі Кремль утримується від коментарів щодо ініціативи Володимира Зеленського зустрітись із лідером Росії Путіним. Водночас там зауважили, що про результати перемовин говорити іще рано.
Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.
Дивіться також Є розуміння, як моніторити припинення вогню і війни, – Зеленський після переговорів у Женеві
Як в Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського зустрітись з Путіним?
Переговори у Женеві є третім раундом тристоронніх зустрічей щодо мирного врегулювання війни в Україні. Втім подробиць про їх перебіг не надто багато.
Прессекретар Путіна каже, що будь-яка інформація про результати зустрічей буде оприлюднена головним російським переговірником Володимиром Мединським.
Переговори (в Женеві – 24 Канал) тривають другий день, якщо буде якась інформація, то нею з вами поділиться наш головний переговірник Володимир Мединський. Зараз поки що про те, що обговорювалося, навряд чи слід говорити, потрібно дочекатися завершення цього раунду,
– додав Пєсков.
Відповідаючи на питання журналістів про проміжні підсумки третього раунду переговорів у Швейцарії, речник зазначив, що прямі доповіді Путіну йдуть, втім робити оцінки ще зарано.
Які заяви звучали щодо переговорів у Женеві?
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зауважив, що розмова була складною, однак мала важливе значення для подальшого просування діалогу".
Секретар РНБО Олексій Умєров схарактеризував переговори у Женеві як "інтенсивні та змістовні".
Президент Зеленський повідомив про значний прогрес у військовому напрямку, зокрема сторони погодили механізм припинення вогню в Україні за участю Штатів.
Водночас глава держави зізнався, що Росія знову намагається затягувати час укладення мирної угоди.
Голова російської делегації Мединський зауважив, що тристоронні зустрічі були важкими, але діловими.