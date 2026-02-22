США хочуть "зблизити" Україну та Росію: Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна

Сполучені Штати очікують на "гарні новини" у мирному процесі між Україною та Росією найближчим часом, зокрема, на контакти на рівні лідерів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це повідомив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Що США очікують від України та Росії?

Американський високопосадовець назвав війну в Україні безглуздою, мовляв, сторони сперечаються за території і не можуть знайти консенсус саме в цьому питанні. Але, за його словами, невдовзі можливі зустрічі лідерів.

Ми з Джаредом (Кушнером – 24 Канал) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним,

– заявив він.

Ба більше, в інтерв'ю для Fox News Стів Віткофф додав, що також можливий варіант тристоронньої зустрічі за участю американського президента Дональда Трампа. Утім, чітких домовленостей з цього приводу поки немає.

Водночас він зауважив, що Дональд Трамп не захоче подібної зустрічі з його участю, якщо не буде впевнений у результатах. Крім вищезгаданого, Віткофф зізнався, що його часто критикували через зустрічі з Путіним.

Виправдовуючись, спеціальний представник також заявив, що для укладення мирної угоди йому було необхідно добре розуміти позицію іншої сторони, тобто Росії, тому він і зустрічався з Володимиром Путіним вісім разів.

