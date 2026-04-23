Ердоган зробив заяву про можливу зустріч Зеленського з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником між Україною та Росією на перемовинах. Анкара докладає зусиль для відновлення переговорного процесу.

Про подробиці гіпотетичних перемовин повідомляє Reuters.

Дивіться також Україна – це не "трохи пізніше": Зеленський сказав, як війна в Ірані вплинула на мирний процес

Що відомо про можливі перемовини?

У середу, 22 квітня, Ердоган на зустрічі в Анкарі заявив, що Туреччина докладає зусиль для відновлення переговорів між Росією та Україною та зустрічі їх очільників. Раніше у Києві заявляли, що попросили Анкару організувати зустріч лідерів України та Росії.

Туреччина – одна з країн, яка зберігає хороші зв'язки з обома країнами після початку повномасштабного вторгнення Росії. Саме Анкара була посередником під час підписання "зернової угоди" між сторонами у 2022 році, яка забезпечувала можливість перевозити українську агропродукцію. Домовленість перестала діяти у 2023 році після одноосібного виходу з неї російської сторони.

Туреччина залучена, до того, щоб російсько-українська війна закінчилася миром, і ми працюємо над відновленням переговорів на рівні лідерів,

– повідомив Ердоган.

Зверніть увагу! Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що не вважає справжнім мирним процесом. Він наголосив, що Москва не показує готовності до реальної угоди, а сама ця історія тягнеться вже понад рік як частина кремлівської гри. Головна мета цієї гри, за його словами, полягає не в домовленості з Україною, а в спробі вийти на окрему угоду зі Сполученими Штатами. Саме тому Путін постійно повертається до розмов про нібито досягнуті рамки чи домовленості з американцями й намагається показати, що ключ до завершення війни лежить не в Києві, а у Вашингтоні.

Які ще заяви зробив Ердоган?

Президент Туреччини під час зустрічі з Марком Рютте заявив, що збереження трансатлантичних зв'язків є "незамінним", але додав, що очікує від європейських союзників по НАТО більшої відповідальності за трансатлантичну безпеку.

У розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Ердоган сказав, що американо-іранська війна "починає послаблювати Європу". Президент Туреччини розповів, що він працює не лише над закінченням війни Росії з Україною шляхом перемовин, а й Ірану зі США.

Туреччина має спільний кордон з Іраном і тому зацікавлена в припиненні війни. Ердоган розповів, що зустрічався з делегаціями Ірану та США, а також прем'єр-міністром Пакистану, який виступає посередником у близькосхідній війні.

Які останні російські й українські заяви щодо перемовин?