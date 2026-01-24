Усе пішло не за планом: FT розкрив деталі зустрічі Зеленського і Трампа у Давосі

22 січня на полях економічному форуму у Давосі Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч. На ній політики планували обговорити мирний план, а також план відбудови повоєнної України.

Очікування Зеленського від цієї зустрічі не виправдалися. Трамп не підтвердив угоду про післявоєнне відновлення України. Про це пише The Financial Times.

Чому зустріч з Трампом була невдалою для Зеленського?

Як зазначає видання, Володимир Зеленський сподівався під час зустрічей із Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Давосі завершити домовленості щодо економічного відновлення України та післявоєнної безпеки.

Документи, узгоджені з американськими чиновниками перед самітом, залишилися незавершеними та непідписаними.

Трамп залишив швейцарський курорт після годинної зустрічі з українським президентом, не підтвердивши жодної угоди.

Це стало невдачею для Зеленського, який намагався змусити американського колегу взяти на себе більші зобов'язання щодо підтримки України.

Нагадаємо, що раніше український лідер заявляв про те, що приїде до Давоса тільки в тому випадку, якщо справді буде досягнуто домовленостей, а саме підписано дві угоди:

про післявоєнну відбудову та відновлення України на 800 мільярдів протягом 10 років;

про гарантії безпеки.

Угода на 800 мільярдів доларів покликана перезапустити економіку та повернути робочі місця, відкрити шлях до кредитів, грантів і інвестицій від приватних компаній.

Наприкінці минулого року Зеленський розповідав журналістам про "Дорожню карту процвітання України", яку вдалося розробити зі США. Це довгостроковий економічний документ, бачення до 2040 року. За словами президента, домовленості передбачають створення фонду для інвестицій у сектори, що швидко зростають: технологічний сектор; центри обробки даних; сфера штучного інтелекту. Також плануються спільні інвестиції України й США у відновлення та модернізацію газової інфраструктури, відбудову територій, реконструкцію міст і житлових районів.

Чому Трамп відмовився підписувати угоду на 800 мільярдів доларів?