Це позитивний сигнал: експерт спрогнозував, чого чекати від зустрічі Трампа і Зеленського

Підготовка зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа виглядає як важливий маркер переговорної динаміки наприкінці грудня. Водночас найчутливіші пункти мирного плану, про які говорять сторони, залишаються предметом торгу.

Політичний консультант, фахівець із зовнішньої політики Гліб Остапенко в ефірі 24 Каналу назвав сам факт цієї розмови позитивним сигналом. Він припустив, що процес фіналізації домовленостей триватиме щонайменше кілька місяців і потребуватиме технічної роботи.

Зустріч Трампа і Зеленського це позитивний сигнал

За оцінкою Остапенка, можливий контакт лідерів виглядає логічним підсумком активної дипломатії впродовж грудня. За цей час відбулося багато зустрічей у багатосторонніх форматах, зокрема за участі США, України та європейських партнерів. Важливо й те, що сторони Заходу, на його думку, зберегли спільний підхід до 20 – пунктового мирного плану.

Зустріч Зеленського з Трампом, яка потенційно має відбутися завтра за американським часом о 15:00, – це дійсно позитивний сигнал,

– сказав Остапенко.

Він пояснив, що від початку переговорної активності було багато контактів, і не завжди легко відстежити всі локації та формати. Водночас сам факт узгодженої рамки між США, Україною та Європою він назвав важливим, бо це зменшує простір для розходжень у підходах.

Можна точно сказати, що добре, що є спільна позиція Заходу, тобто Америки, України та Європи щодо 20 – пунктового мирного плану,

– зазначив він.

За оцінкою, фахівця із зовнішньої політики ініціатива щодо зустрічі лунала з українського боку ще наприкінці листопада. Тоді контакт не погодили, а тепер, після технічних домовленостей, шанс на повноцінну зустріч знову з'явився.

Які питання 20 – пунктового плану найважче узгодити?

Остапенко зазначив, що, за словами офіційних джерел, у плані нібито лишається фіналізувати приблизно 10%. Саме ці пункти, на його думку, і є найскладнішими, бо стосуються гарантій безпеки, територіальних питань та параметрів оборони. Через це швидкої "розв'язки" він не очікує.

Найбільш складні питання, на мою суб'єктивну думку, – це однозначно питання де – юре НАТО, питання Донецької області, питання Запорізької атомної електростанції і потенційна чисельність ЗСУ,

– сказав Остапенко.

Він додав, що ще одним вузлом є дискусія щодо обмеження далекобійних ракет для України. За його словами, цю тему просувають опоненти і її підхоплює Росія. Москва вже сигналізує, що не готова приймати цей план і намагається повернутися до інших рамок.

Зараз від Росії чітко бачимо сигнали, що вони не готові прийняти цей 20 – пунктовий план. Росіяни чітко повідомляють, що хочуть повернутися до так званого 28 – ми пунктного плану,

– зазначив Остапенко.

Чи тиснутимуть США і коли можливі санкції проти Росії?

Остапенко вважає, що США тиснутимуть як на Україну, так і на Росію, щоб підштовхнути процес до рішень. Водночас він підкреслив: у Вашингтоні, за його словами, вважають, що зараз "м'яч" більше на боці Росії. США публічно сигналізують, що після Нового року можуть посилити санкції, але нині Трамп, за його словами, не поспішає з новими обмеженнями.

Американці будуть тиснути як на Україну, так і на Росію. Водночас американці сигналізують, що потенційно можуть після нового року посилити санкції,

– сказав Остапенко.

Він також згадав тему заморожених активів і пояснив, чому їх не квапляться конфісковувати. На його думку, у США та частині Європи це сприймають як важіль тиску, який хочуть зберегти на переговорному столі. Водночас швидкого завершення війни він не прогнозує.

Чи закінчиться війна до Нового року? Ні. На мою суб'єктивну думку, ця історія ще буде тривати, як мінімум, усю зиму до кінця лютого, початку березня 2026 року,

– зазначив Остапенко.

Він підсумував, що результат залежатиме від серйозної роботи на технічному рівні, а не від гучних заяв у медіа. Також він припустив, що новий етап можливостей може з'явитися лише після проходження цього зимового відрізка.

