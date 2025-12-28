"Найнадійніший набір": які гарантії безпеки США пропонують Україні
- На зустрічі Трампа та Зеленського обговорюватимуть гарантії безпеки для України.
- У США називають свій пакет гарантій найнадійнішим.
Під час зустрічі Трампа та Зеленського 28 грудня президенти обговорять гарантії безпеки. Журналісти розповіли, якими можуть бути ці гарантії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Зустріч Зеленського й Трампа: у NBC News сказали, від чого залежатиме успіх перемовин
Якими можуть бути гарантії безпеки для України?
У США заявляють про значний прогрес у мирних зусиллях. Водночас у НАТО говорять: із Трампом немає сценарію, де був би низький рівень ризику.
На початку цього місяця в Берліні протягом двох днів обговорень між офіційними особами з Європи, України та Сполучених Штатів було узгоджено низку гарантій безпеки, подібних до статті 5 Угоди НАТО. Вони дозволять стримувати подальшу російську агресію, створювати механізми врегулювання конфліктів та моніторити укладення мирної угоди. У них також будуть чітко визначені наслідки для Росії у разі порушення нею угоди,
– сказано в статті.
Один з високопоставлених чиновників США назвав пакет гарантій безпеки дуже потужним. Ба більше – "найнадійнішим набором протоколів безпеки, який коли-небудь бачили".
Трамп готовий представити гарантії безпеки, підтримувані США, Конгресу, сказав другий чиновник, назвавши пакет "платиновим стандартом" того, що Вашингтон може запропонувати Україні,
– інформує CNN.
Європейські лідери не будуть представлені на зустрічі.
Цікаво! Увечері 28 грудня в Генштабі заявили, що українські експерти JATEC вперше долучилися до відпрацювання механізмів статті 5 Договору НАТО на навчаннях LOYAL DOLOS 2025. Вони працювали разом, щоб оцінити спроможності одного з корпусів швидкого розгортання НАТО як бойового армійського підрозділу Альянсу.
Трамп говорив із Путіним перед візитом Зеленського та говоритиме ще
У Кремлі заявили, що розмова була теплою і тривала понад годину. Проте, коли завершиться діалог Трампа із Зеленським, відбудеться другий дзвінок із Путіним.
Окрім цього, Путін і Трамп домовилися створити дві робочі групи. Одна стосуватиметься безпеки, інша – економіки. Деталі щодо них будуть у січні.