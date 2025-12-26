Путін не шукає миру: наступні 90 днів можуть стати важливими для України та Європи

Кремль може вдатися до гібридної агресії проти країн Балтії вже в 2026 році, використовуючи залишки військових ресурсів для розколу Європи та зміцнення переговорних позицій. Кінець зими та весна стануть переломним моментом.

Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що попри оптимістичні прогнози про врегулювання конфлікту за 90 днів, він не вірить у швидкий мир і радить готуватися до продовження війни.

Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів?

"Путін, намагаючись врятувати своє становище, швидше спробує здійснити гібридну агресію вже у 2026 році, а не у 2027 році, як каже Кирило Буданов. Це дозволить йому посилити переговорні позиції через розкол Європи та надати підтримку Віктору Орбану і його союзникам", – сказав Богданов.

У 2026 році, поки ще залишаються військові ресурси, Путін спробує використати їх для останньої агресії, а потім знову вдаватиметься до звичного ядерного шантажу та інших тактик тиску.

Кінець зими та весна стануть критичною точкою, коли доведеться обирати: або мобілізація в Росії чи війна проти країни НАТО, або реальні переговори.

Як ми та Росія переживемо зиму, так пройдуть переговори. Хотів би помилятися і вірити, що мир настане скоро, але не хочу обманювати ні себе, ні людей. Я не вірю в близький мир. Раджу всім реально готуватися до продовження війни,

– зазначив Богданов.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?