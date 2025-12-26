Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що попри оптимістичні прогнози про врегулювання конфлікту за 90 днів, він не вірить у швидкий мир і радить готуватися до продовження війни.

Дивіться також: Війна – спосіб виживання режиму: німецький аналітик пояснив, чому Кремль робить ілюзію перемовин

Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів?

"Путін, намагаючись врятувати своє становище, швидше спробує здійснити гібридну агресію вже у 2026 році, а не у 2027 році, як каже Кирило Буданов. Це дозволить йому посилити переговорні позиції через розкол Європи та надати підтримку Віктору Орбану і його союзникам", – сказав Богданов.

У 2026 році, поки ще залишаються військові ресурси, Путін спробує використати їх для останньої агресії, а потім знову вдаватиметься до звичного ядерного шантажу та інших тактик тиску.

Кінець зими та весна стануть критичною точкою, коли доведеться обирати: або мобілізація в Росії чи війна проти країни НАТО, або реальні переговори.

Як ми та Росія переживемо зиму, так пройдуть переговори. Хотів би помилятися і вірити, що мир настане скоро, але не хочу обманювати ні себе, ні людей. Я не вірю в близький мир. Раджу всім реально готуватися до продовження війни,

– зазначив Богданов.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?