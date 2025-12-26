Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що попри оптимістичні прогнози про врегулювання конфлікту за 90 днів, він не вірить у швидкий мир і радить готуватися до продовження війни.
Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів?
"Путін, намагаючись врятувати своє становище, швидше спробує здійснити гібридну агресію вже у 2026 році, а не у 2027 році, як каже Кирило Буданов. Це дозволить йому посилити переговорні позиції через розкол Європи та надати підтримку Віктору Орбану і його союзникам", – сказав Богданов.
У 2026 році, поки ще залишаються військові ресурси, Путін спробує використати їх для останньої агресії, а потім знову вдаватиметься до звичного ядерного шантажу та інших тактик тиску.
Кінець зими та весна стануть критичною точкою, коли доведеться обирати: або мобілізація в Росії чи війна проти країни НАТО, або реальні переговори.
Як ми та Росія переживемо зиму, так пройдуть переговори. Хотів би помилятися і вірити, що мир настане скоро, але не хочу обманювати ні себе, ні людей. Я не вірю в близький мир. Раджу всім реально готуватися до продовження війни,
– зазначив Богданов.
Що ще відомо про хід мирних перемовин?
Лідери України та США проведуть зустріч у Флориді 28 грудня для обговорення шляхів завершення війни.
Зеленський припустив, що Трамп може приїхати в Україну для представлення мирного плану.
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що мирний план Зеленського суттєво відрізняється від варіантів, які обговорювалися з США.