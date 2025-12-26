Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов объяснил 24 Каналу, что несмотря на оптимистичные прогнозы об урегулировании конфликта за 90 дней, он не верит в быстрый мир и советует готовиться к продолжению войны.

Что заставит Путина сесть за стол переговоров?

"Путин, пытаясь спасти свое положение, скорее попытается осуществить гибридную агрессию уже в 2026 году, а не в 2027 году, как говорит Кирилл Буданов. Это позволит ему усилить переговорные позиции через раскол Европы и оказать поддержку Виктору Орбану и его союзникам", – сказал Богданов.

В 2026 году, пока еще остаются военные ресурсы, Путин попытается использовать их для последней агрессии, а потом снова прибегнет к привычному ядерному шантажу и другим тактикам давления.

Конец зимы и весна станут критической точкой, когда придется выбирать: или мобилизация в России или война против страны НАТО, или реальные переговоры.

Как мы и Россия переживем зиму, так пройдут переговоры. Хотел бы ошибаться и верить, что мир наступит скоро, но не хочу обманывать ни себя, ни людей. Я не верю в близкий мир. Советую всем реально готовиться к продолжению войны,

– отметил Богданов.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?