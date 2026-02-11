Готові працювати з різними графіками, – Зеленський про вибори та референдум 15 травня

Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення в Україні виборів та загальнонаціонального референдуму. За словами президента, Україна готова працювати з будь-якими графіками.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Коли можуть відбутися вибори?

У Зеленського запитали, чи обговорювалася під час переговорів із представниками США конкретна дата проведення виборів і референдуму – 15 травня.

Президент відповів, що в ході зустрічі українська делегація донесла до партнерів його чітку позицію.

Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги,

– наголосив він.

Водночас глава держави додав, що у разі порушення питання референдуму необхідною передумовою є припинення вогню, адже проведення таких процедур потребує належного рівня безпеки.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не виступає проти виборів, однак вони можливі лише за дотримання безпекових умов. Цю позицію наша делегація вже неодноразово озвучувала американській стороні.

