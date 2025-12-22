"Військові діяли безвідповідально": у DeepState розповіли, чому росіяни зайшли на Сумщину

Аналітики DeepState вважають, що ворог легко зайшов у Грабовське, адже прикордонна ділянка фактично не оборонялася. Вони кажуть, що військові, які мали не пропустити росіян, зі своїм завданням не впоралися.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення DeepState.

Дивіться також Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому оборона Грабовського провалилася?

OSINT-аналітики наголошують на тому, що прорив у прикордонній ділянці на Сумщині стався не лише через велику кількість залучених до операції окупантів, але й через те, що українські бійці не змогли утримати цю територію, або просто безвідповідально поставилися до завдання. Водночас їхню роботу ніхто не перевіряв і не контролював.

За інформацією DeepState, військові давали місцевим свою табельну зброю, не реагували на прольоти ворожих дронів і навіть могли сидіти просто під ними

Тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю викрасти людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити,

– зауважили аналітики.

Згідно з картою фронту, Грабовське на Сумщині перейшло до "сірої зони". Українські безпілотники тримають окупантів під прицілом і лише з часом буде зрозуміло, чи накопичуватимуться росіяни в селі, чи підуть з нього.

Після прориву Грабовське перебуває в "сірій зоні": показуємо на карті

Зважаючи на ситуацію, Генштаб мав би провести аудит прикордонних ділянок і перевірити утримання позицій. Адже бувають випадки, коли території втрачаються не лише через "переважну кількість росіян".

Що сталося в Грабовському?