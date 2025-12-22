"Военные поступили безответственно": в DeepState рассказали, почему россияне зашли на Сумщину

Аналитики DeepState считают, что враг легко зашел в Грабовское, ведь пограничный участок фактически не оборонялся. Они говорят, что военные, которые должны были не пропустить россиян, со своей задачей не справились.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение DeepState.

Почему оборона Грабовского провалилась?

OSINT-аналитики отмечают,, что прорыв в пограничном участке на Сумщине произошел не только из-за большого количества привлеченных к операции оккупантов, но и из-за того, что украинские бойцы не смогли удержать эту территорию, или просто безответственно отнеслись к заданию. При этом их работу никто не проверял и не контролировал.

По информации DeepState, военные давали местным свое табельное оружие, не реагировали на пролеты вражеских дронов и даже могли сидеть прямо под ними

Теперь противник публикует кадры этих всех событий, где враг воспользовался возможностью похитить людей, взяв их в плен, потому что просто могут легко это сделать,

– отметили аналитики.

Согласно карте фронта, Грабовское на Сумщине перешло в "серую зону". Украинские беспилотники держат оккупантов под прицелом и только со временем будет понятно, будут ли накапливаться россияне в селе, или уйдут из него.

После прорыва Грабовское находится в "серой зоне": показываем на карте

Учитывая ситуацию, Генштаб должен был бы провести аудит пограничных участков и проверить удержание позиций. Ведь бывают случаи, когда территории теряются не только из-за "подавляющего количества россиян".

Что произошло в Грабовском?