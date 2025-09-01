Перше вересня відвідає негода: гроза накриє Київ
- Увечері 1 вересня в Києві очікується гроза з жовтим рівнем небезпеки.
- Це може ускладнити роботу підприємств та транспорту.
Синоптики попередили киян і гостей столиці про небезпечні погодні умови. Ідеться про грозу, яка накриє місто увечері 1 вересня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Подекуди спека до +37 градусів, дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 вересня
Коли саме буде гроза в Києві 1 вересня?
Відповідно до даних метеорологів, є попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини.
У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 1 вересня гроза. I рівень небезпечності, жовтий,
– написали вони о 17:43.
В гідрометцентрі нагадали: такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Тож варто бути обережними.
Якою буде погода на тиждень у Києві?
У перший тиждень осені, 2 – 6 вересня, у Києві та в області прогнозують погожу суху погоду. Короткочасний дощ з грозою може бути лише вдень 6 вересня, писали в гідрометцентрі.
Атмосферний тиск спочатку зростатиме і формуватиметься поле підвищеного тиску, 5 – 6 вересня слабко падатиме. До нас надходитиме дещо прохолодніша повітряна маса з північних широт, проте її свіжий подих відчутнішим буде в другій половині тижня вночі, особливо по області, коли 5 – 6 вересня очікуємо мінімальну температуру в межах +10…+15 градусів, а вдень нас ще радуватиме по-літньому щедре тепло: +24…+29 градусів по області та +25…+28 градусів у столиці. Таким чином, перший тиждень календарної осені підтримуватиме літню погоду,
– детально розповіли у відділі метеорологічних прогнозів.
Погода на перший тиждень вересня в Києві / Інфографіка Укргідрометцентру
Якою буде погода у вересні?
- А от по Україні на початку вересня пройдуть дощі. Опади торкнуться різних регіонів у різний час.
- Щодо температури, то перший тиждень осені буде жарким.
- Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважила, що буде тепло. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.