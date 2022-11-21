Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101 і як їм протистояти

За свої поразки на полі бою, Росія лютує на цивільних українцях та об'єктах критичної інфраструктури. Одним із інструментів російського ракетного терору проти України є крилаті ракети Х-101.

Що таке Х-101

Х-101 – це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля". Декларується, що це нова російська розробка: вони були взяті на озброєння лише 2013 року та пройшли "обкатку" в Сирії в межах кампанії геноциду сирійського народу, адже росіяни використовували їх не стільки проти військових, як проти цивільних цілей. Як протистояти цим ракетам – читайте в матеріалі 24 каналу.

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З початку вторгнення росіян до України ворог обстрілював ракетами Х-101 українські міста. Зокрема, Вінницю, Київ, Дніпро, Одесу та інші. Саме ракета Х-101, влітку 2022, влучила у цивільний будинок у центрі столиці України та вбила жінку.

Х-101 –ракети повітряного базування, їх запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) або Ту-95МС (по 8 ракет на зовнішній підвісці). Дальність польоту –понад 5,5 тисяч кілометрів. Як правило, росіяни запускають їх з акваторії Каспійського моря або з міста Волгодонська Ростовської області, рідше –з Чорного моря. Фактично, літакам потрібно просто злетіти, вийти на бойовий курс і випустити ракети.



Ту-160 з комплектами ракет Х-101 та Х-55СМ / фото – МО РФ

Це одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість Х-101 становить 13 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж коштує ракета "Калібр".

Попри те, що Росія наполягає, що ці ракети – "новодєл", "суперточні", ба більше – питома російська розробка, все це є брехнею.

Аналіз російських крилатих ракет повітряного базування експертами ГУР МО показав, що "сучасні" апарати оснащені електронікою, розробленою в 1960-х роках.

Здійснений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їхньої модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що "сучасні" блоки наведення розроблено в 1960 – 1970 років, їх випускали Воронезький завод радіодеталей, Мінський завод "Інтеграл" та інші підприємства Радянського Союзу. Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі,

– ГУР МО зриває покрови з російського "аналоговнєта".

Брехню про суто російські деталі спростували експерти Conflict Armament Research (CAR). У липні вони приїхали до України, щоб проаналізували вміст російської зброї, та знайшли у росіян Х-101 численні не російські компоненти. Експерти дійшли висновку, що виробництво новітньої російської високоточної зброї цілком залежить від поставок обмеженої кількості компонентів кількох європейських, американських та азійських компаній.



Пуск Х-101 / фото – МО РФ

Результати досліджень були оприлюднені у вересні 2022 року та враховані при накладанні на Росію нових санкцій, а з іноземними виробниками "начинки" для Х-101 й інших російських ракет була проведена "виховна робота".

Таким чином було перекрито канал поставки до Росії компонентів до ракет, що зробило їх фактично невідновлювальним ресурсом. Наразі в росіян можуть залишатись деякі запаси іноземної електроніки, проте, про виробництво Х-101 у промислових масштабах (тобто по кілька десятків на рік, за оцінками російського воєнного експерта Павла Лузіна – близько 50 штук ) вже не йдеться.

Х-101: характеристики

Носії: Ту-160, Ту-95МС;

Клас: повітря – земля;

земля; Швидкість польоту ракети – до 720 км/год;

Максимальна дальність: до 5 500 кілометрів;

Загальна вага: приблизно 2 400 кілограмів;

Вага бойової частини: до 960 кілограмів;

Довжина: 7,4 метра;

Наведення: інерційна система з оптико-електронною корекцією, в кінцевій ділянці – самонаведення;

самонаведення; Навігація: на основі системи ГЛОНАСС.

Хто запускає ракети Х-101

Це роблять російські льотчики повітряно-космічних сил Росії. Їх особисті дані встановлені. 14 серпня 2022 року ГУР МО оприлюднив дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 і Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

Завдяки OSINT-розслідувачам відомі імена не лише безпосередніх виконавців, але й тих, хто відповідає за пуски російських ракет і ракетний терор проти України. Журналісти видань The Insider, Bellingcat та Der Spiegel ідентифікували 30 російських військових інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України.

Наведенням ракет займається підрозділ Головного обчислювального центру ЗС Росії. Він складається із 3 команд, кожна з яких програмує траєкторії конкретного типу ракет.

За пуски ракет Х-101 відповідають наступні російські воєнні злочинці:

Артем Чернов;

Олексій Бетехтин;

Андрій Іванютин;

Антон Чуликов;

Ольга Письмовська;

Павло Васильєв;

Олексій Волков;

Антон Шатун;

Станіслав Мінков.

​​Чи може Х-101 нести ядерний заряд

Так, так опція для Х-101 передбачена. Крилата ракета має ядерний варіант – Х-102 з термоядерним зарядом потужністю 250 кт або 1 Мт.

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Під час обстрілів України росіяни використали споріднену до Х-101 ракету повітряного базування Х-55. Вона мала імітатор ядерної бойової частини, просту болванку. Це може свідчити про чергову спробу ядерного шантажу, або про те, що в росіян ці ракети вже зовсім закінчуються і вони з відчаю запускають вже недоторканий запас.

Скільки у Росії залишилось Х-101

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков поділився даними щодо кількості російських ракет. Зокрема, він повідомив, що на час вторгнення в агресора було 444 ракети Х-101 та близьких до неї ракет повітряного базування Х-555. Станом на 12 жовтня їх залишалось сукупно менше половини від початкової кількості – 213.

Наслідки влучання ракети Х-101 у дитячий садок в Києві / фото 24 каналу

З наступного місяця кількість крилатих ракет на озброєнні в росіян суттєво знизилась. Москва здійснила декілька масштабних обстрілів українських цивільних об'єктів, що є воєнним злочином. Згодом Росія вустами президента Путіна і його речника Пєскова офіційно визнали, що стріляли по підстанціям навмисно, щоб примусити українську владу до переговорів.

Хронологія пусків останніх руських ракет Х-101

17 листопада 2022 року Росія запустила по Україні 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 (4 з них були збиті українськими ППО).

15 листопада 2022 року Росія обстріляла українську територію 96 ракетами, з них близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Саме одна з ракет Х-101 мала за ціль об'єкт на українсько-польському кордоні та спровокувала загибель 2 громадян Польщі.

31 жовтня 2022 року противник застосував по цивільних об'єктах України 55 крилатих ракет Х-101.

22 жовтня 2022 року ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

19 жовтня 2022 року росіяни запустили по Україні шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

18 жовтня 2022 року Повітряні сили ЗСУ прозвітували, що зенітники повітряного командування "Центр" знищили одну ракету Х-101, яку Росія запустила з акваторії Чорного моря.

За місяць росіяни випустили по Україні кілька сотень своїх ракет. Більшість з них були саме коштовні Х-101. Таким чином, можна припустити, що цих ракет у Росії залишилось вкрай мало – менше сотні.

Як протистояти Х-101

Вперше Росія застосувала Х-101 6 березня 2022 року для удару по аеропорту у Вінниці та по військовому аеродрому в Гавришівці. Тоді одну ракету було збито з кулемета. Всього ж ворог випустив 8 Х-101.

Крилату ракету, яку збили два дні тому на території Вінницької області, збили звичайним кулеметом. Вона летіла дуже низько. Це Х-101, нібито надсучасна і надкоштовна ракета. Ми бачимо, що можна її збивати. Тому закликаю всіх: намагайтесь, особливо ті райони Вінницької області, де знають, що вони постійно літають. Вони літають до речі, у майже в один і той же час,

– н ачальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов розповідає, як українські військові збили першу Х-101 у березні 2022 року.

Українські ППО ефективно перехоплюють ці ракети. Вони запускаються здалеку й завдяки цьому українці мають час приготуватися до візиту непроханих гостей. Українська розвідка працює дуже добре, а її координація з ППО за місяці вторгнення відпрацьована до деталей.

Вперше в Україні ракету Х-101 знищили з кулемета у березні 2022 року / фото – Вінницька ОВА

Проблемою для ППО є непрогнозована траєкторія ракети, яка дозволяє змінити ціль після запуску. Також Х-101 використовує технології зниження помітності радіолокації.

Попри це, можемо констатувати, що більшість російських ракет Х-101 Україна нині збиває й Росія викидає свої мільйони просто на смітник. З появою в Україні сучасних систем ППО IRIS-T і NASAMS показники знищених російських ракет лише збільшаться.

Як українські ППО збивають Х-101

17 листопада 2022 року – 4 з 18;

4 з 18; 15 листопада 2022 – даних окремо по Х-101 немає, але загальний результат роботи ППО – 77 з 96;

даних окремо по Х-101 немає, але загальний результат роботи ППО – 77 з 96; 31 жовтня 2022 року – 44 з 55;

44 з 55; 22 жовтня 2022 року – 13 з 17;

13 з 17; 19 жовтня 2022 року – 4 з 6;

4 з 6; 18 жовтня 2022 року – 1 з 1.

Як працює ракета Х-101 – дивіться відео: