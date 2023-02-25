Про це йдеться у розслідуванні "Схем". Розслідувачі зазначають, що бомбардувальники Ту-95 з аеродрому "Енгельс-2", що під Саратовом могли перемістити на летовище стратегічної авіації Росії "Оленья" Мурманської області, що на півночі Росії.
Дивіться також Вибухи на аеродромі "Енгельс": показали супутникові фото наслідків
Куди ж поділися літаки з "Енгельсу"
Журналісти "Схем" розповсюдили супутникові знімки Planet Labs за 21 лютого 2023 року.
Раніше повідомлялося, що після серії вибухів більша частина стратегічних бомбардувальників "зникла" з "Енгельсу-2".
У порівнянні зі знімками за 7 жовтня 2022 року, стратегічних бомбардувальників Ту-95 на аеродромі "Оленья" у лютому 2023-го загалом стало більше на 7. Всього на летовищі нині можна нарахувати одинадцять Ту-95, два Ту-160 та два Іл-78 – це літаки-заправники.
"До" та "після" / Фото "Схем"
На фото однієї частини аеродрому за 7 жовтня знаходились лише чотири Ту-95 та п’ять Ту-160, другої частини – два Ту-160.
Як збільшилася кількість літаків / Фото "Схем"
Що відомо про аеродром у Мурманській області
Журналісти зазначають, що збільшення у 2023 році кількості бомбардувальників Ту-95 та присутність двох літаків-заправників Іл-78, може свідчити про активне використання аеродрому для майбутніх атак Росії по території України. "Оленья" розташований у 3 рази далі від кордонів України, ніж згаданий "Енгельс-2" під Саратовом.
На облікованих кадрах можна побачити на аеродромі "Оленья" 30 Ту-22, більшість яких знаходиться в північно-західній частині аеродрому. Ці бомбардувальники знаходились там і раніше, але тепер вони розосереджені по летовищу, стверджує авіаексперт "Інституту постінформаційного суспільства" Анатолій Храпчинський.
Як зараз розташовані літаки / Фото "Схем"
Він також зазначив, що "це лише видимість їхнього використання, про це говорить їхнє положення – деякі борти взагалі знаходяться посеред "рульожних" доріжок аеродрому, блокуючи собою рух".
Тобто вони просто імітують активну діяльність, можливо, це для того, щоб стати так званими "фальшивими цілями" для вірогідних атак. А от Ту-95 сюди цілком могли перекинути з "Енгельсу-2" для бойового використання,
– пояснив авіаексперт.
Що відомо про "бавовну" в "Енгельсі"
- На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області прогриміли вибухи 5 грудня. Ймовірно, росіяни позбулись кількох своїх бомбардувальників. Андрій Юсов – представник ГУР Міноборони України – заявив, що за інцидент несе відповідальність російський уряд.
- Росіяни традиційно перекладають вину на Україну. Крім того, заявили про трьох жертв та чотирьох поранених.
- Згодом, 26 грудня на цьому ж аеродромі пролунала серія потужних вибухів. Декілька російських пабліків поширили інформацію, що могли бути пошкоджені або знищені 5 російських літаків.
- Ба більше, російські ЗМІ поширюють інформацію, що внаслідок прильотів могло бути вражено пункт управління базою.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що на аеродромі міг перебувати унікальний контингент військових льотчиків Росії.