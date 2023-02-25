Про це йдеться у розслідуванні "Схем". Розслідувачі зазначають, що бомбардувальники Ту-95 з аеродрому "Енгельс-2", що під Саратовом могли перемістити на летовище стратегічної авіації Росії "Оленья" Мурманської області, що на півночі Росії.

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Куди ж поділися літаки з "Енгельсу"

Журналісти "Схем" розповсюдили супутникові знімки Planet Labs за 21 лютого 2023 року.

Раніше повідомлялося, що після серії вибухів більша частина стратегічних бомбардувальників "зникла" з "Енгельсу-2".

У порівнянні зі знімками за 7 жовтня 2022 року, стратегічних бомбардувальників Ту-95 на аеродромі "Оленья" у лютому 2023-го загалом стало більше на 7. Всього на летовищі нині можна нарахувати одинадцять Ту-95, два Ту-160 та два Іл-78 – це літаки-заправники.



"До" та "після" / Фото "Схем"

На фото однієї частини аеродрому за 7 жовтня знаходились лише чотири Ту-95 та п’ять Ту-160, другої частини – два Ту-160.



Як збільшилася кількість літаків / Фото "Схем"

Що відомо про аеродром у Мурманській області

Журналісти зазначають, що збільшення у 2023 році кількості бомбардувальників Ту-95 та присутність двох літаків-заправників Іл-78, може свідчити про активне використання аеродрому для майбутніх атак Росії по території України. "Оленья" розташований у 3 рази далі від кордонів України, ніж згаданий "Енгельс-2" під Саратовом.

На облікованих кадрах можна побачити на аеродромі "Оленья" 30 Ту-22, більшість яких знаходиться в північно-західній частині аеродрому. Ці бомбардувальники знаходились там і раніше, але тепер вони розосереджені по летовищу, стверджує авіаексперт "Інституту постінформаційного суспільства" Анатолій Храпчинський.



Як зараз розташовані літаки / Фото "Схем"

Він також зазначив, що "це лише видимість їхнього використання, про це говорить їхнє положення – деякі борти взагалі знаходяться посеред "рульожних" доріжок аеродрому, блокуючи собою рух".

Тобто вони просто імітують активну діяльність, можливо, це для того, щоб стати так званими "фальшивими цілями" для вірогідних атак. А от Ту-95 сюди цілком могли перекинути з "Енгельсу-2" для бойового використання,

– пояснив авіаексперт.

Що відомо про "бавовну" в "Енгельсі"