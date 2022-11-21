Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101 и как им противостоять

За свои поражения на поле боя Россия свирепствует на гражданских украинцах и объектах критической инфраструктуры. Одним из инструментов российского ракетного террора против Украины являются крылатые ракеты Х-101.

Что такое Х-101

Х-101 – это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух – земля". Декларируется, что это новая российская разработка: они были взяты на вооружение только в 2013 году и прошли "обкатку" в Сирии в рамках кампании геноцида сирийского народа, поскольку россияне использовали их не столько против военных, сколько против гражданских целей. Как противостоять этим ракетам – читайте в материале 24 канала.

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С начала вторжения россиян в Украину враг обстреливал ракетами Х-101 украинские города. В частности, Винницу, Киев, Днепр, Одессу и другие. Именно ракета Х-101, летом 2022, попала в гражданское здание в центре столицы Украины и убила женщину.

Х-101 –ракеты воздушного базирования, их запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 (по 12 ракет в двух внутренних отсеках) или Ту-95МС (по 8 ракет на наружной подвеске). Дальность полета –свыше 5,5 тысяч километров. Как правило, россияне запускают их из акватории Каспийского моря или из города Волгодонска Ростовской области, реже –из Черного моря. Фактически самолетам нужно просто взлететь, выйти на боевой курс и выпустить ракеты.



Ту-160 с комплектами ракет Х-101 и Х-55СМ / фото - МО РФ

Это одна из самых дорогих российских ракет. Приблизительная стоимость Х-101 составляет 13 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем стоит ракета "Калибр".

Несмотря на то, что Россия настаивает, что эти ракеты — "новодел", "суперточные", более того — удельная российская разработка, все это ложь.

Анализ российских крылатых ракет воздушного базирования экспертами ГУР МО показал, что современные аппараты оснащены электроникой, разработанной в 1960-х годах.

Осуществленный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960 – 1970 годах, их выпускали Воронежский завод радиодеталей, Минский завод "Интеграл" и другие предприятия Советского Союза. Большинство выпущенных территорией Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.

– ГУР МО срывает покровы с русского "аналоговнета".

Ложь о чисто российских деталях опровергли эксперты Conflict Armament Research (CAR) . В июле они приехали в Украину, чтобы проанализировали содержание российского оружия и нашли у россиян Х-101 многочисленные не российские компоненты. Эксперты пришли к выводу, что производство новейшего российского высокоточного оружия целиком зависит от поставок ограниченного количества компонентов нескольких европейских, американских и азиатских компаний.



Пуск Х-101 / фото – МО РФ

Результаты исследований были обнародованы в сентябре 2022 г. и учтены при наложении на Россию новых санкций, а с иностранными производителями "начинки" для Х-101 и других российских ракет была проведена "воспитательная работа".

Таким образом, был перекрыт канал поставки в Россию компонентов к ракетам, что сделало их фактически невозобновляемым ресурсом. Пока у россиян могут оставаться некоторые запасы иностранной электроники, однако, о производстве Х-101 в промышленных масштабах (т.е. по несколько десятков в год, по оценкам российского военного эксперта Павла Лузина – около 50 штук ) уже речь не идет.

Х-101: характеристики

Носители: Ту-160, Ту-95МС;

Класс: воздух – земля;

земля; Скорость полета ракеты – до 720 км/ч;

Максимальная дальность: до 5500 километров;

Общий вес: примерно 2400 килограммов;

Вес боевой части: до 960 кг;

Длина: 7,4 метра;

Инерционная система с оптико-электронной коррекцией, в конечном участке – самонаведение;

самонаведение; Навигация: на основе системы ГЛОНАСС.

Кто запускает ракеты Х-101

Это делают российские лётчики воздушно-космических сил России. Их личные данные установлены. 14 августа 2022 года ГУР МО обнародовал данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, личный состав которых привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М2 и Ту-22М2 Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

Благодаря OSINT-расследователям известны имена не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто отвечает за пуски российских ракет и ракетный террор против Украины. Журналисты изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel идентифицировали 30 российских военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины.

Наведением ракет занимается подразделение Главного вычислительного центра ВС России. Он состоит из 3 команд, кждая из которых программирует траектории конкретного типа ракет.

За пуски ракет Х-101 отвечают следующие российские военные преступники:

Артём Чернов;

Алексей Бетехтин;

Андрей Иванютин;

Антон Чуликов;

Ольга Письмовская;

Павел Васильев;

Алексей Волков;

Антон Шатун;

Станислав Минков.

Может ли Х-101 нести ядерный заряд

Да, опция для Х-101 предусмотрена. Крылатая ракета имеет ядерный вариант – Х-102 с термоядерным зарядом мощностью 250 кт или 1 Мт.

Системы ПВО Hawk возьмут на боевое дежурство уже в ближайшее время

Во время обстрелов Украины россияне использовали родственную Х-101 ракету воздушного базирования Х-55. Она имела имитатор ядерной боевой части, простую болванку. Это может свидетельствовать об очередной попытке ядерного шантажа или о том, что у россиян эти ракеты уже совсем заканчиваются и они отчаянно запускают уже нетронутый запас.

Сколько в России осталось Х-101

14 октября министр обороны Алексей Резников поделился данными о количестве российских ракет. В частности, он сообщил, что на время вторжения в агрессора было 444 ракеты Х-101 и близких к ней ракет воздушного базирования Х-555. По состоянию на 12 октября их оставалось совокупно меньше половины начального количества – 213.

Последствия попадания ракеты Х-101 в детский сад в Киеве / фото 24 канала

Со следующего месяца количество крылатых ракет на вооружении у россиян существенно снизилось. Москва совершила несколько масштабных обстрелов украинских гражданских объектов, являющихся военным преступлением. Впоследствии Россия устами президента Путина и его спикера Пескова официально признали, что стреляли по подстанциям намеренно, чтобы принудить украинские власти к переговорам.

Хронология пусков последних русских ракет Х-101

17 ноября 2022 года Россия запустила по Украине 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 (4 из них были сбиты украинскими ПВО).

15 ноября 2022 г. Россия обстреляла украинскую территорию 96 ракетами, из них около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область). Именно одна из ракет Х-101 имела целью объект на украинско-польской границе и спровоцировала гибель 2 граждан Польши.

31 октября 2022 г. противник применил по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101.

22 октября 2022 г. враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

19 октября 2022 россияне запустили по Украине шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

18 октября 2022 года Воздушные силы ВСУ отчитались, что зенитчики воздушного командования "Центр" уничтожили одну ракету Х-101, которую Россия запустила из акватории Черного моря.

Через месяц россияне выпустили по Украине несколько сотен своих ракет. Большинство из них были именно драгоценными Х-101. Таким образом, можно предположить, что этих ракет в России осталось очень мало. меньше сотни.

Как противостоять Х-101

Впервые Россия применила Х-101 6 марта 2022 для удара по аэропорту в Виннице и по военному аэродрому в Гавришевке. Тогда одна ракета была сбита из пулемета. Всего же враг выпустил 8-101.

Крылатую ракету, сбитую два дня назад на территории Винницкой области, сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101, якобы сверхсовременная и сверхценная ракета. Мы видим, что ее можно сбивать. Поэтому призываю всех: старайтесь, особенно районы Винницкой области, где знают, что они постоянно летают. Они летают кстати, почти в одно и то же время,

– начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов рассказывает, как украинские военные сбили первую Х-101 в марте 2022 года.

Украинские ПВО эффективно перехватывают эти ракеты. Они запускаются издалека и благодаря этому у украинцев есть время приготовиться к визиту незваных гостей. Украинская разведка работает очень хорошо, а ее координация по ПВО за месяцы вторжения отработана до деталей.

Впервые в Украине ракету Х-101 уничтожили из пулемета в марте 2022 года.

Проблемой для ПВО является непрогнозируемая траектория ракеты, позволяющая изменить цель после запуска. Также Х-101 использует технологии понижения заметности радиолокации.

Несмотря на это, мы можем констатировать, что большинство российских ракет Х-101 Украина сейчас сбивает и Россия выбрасывает свои миллионы прямо на свалку. С появлением в Украине современных систем ПВО IRIS-T и NASAMS показатели уничтоженных российских ракет увеличатся.

Как украинские ПВО сбивают Х-101

17 ноября 2022 года – 4 из 18;

4 из 18; 15 ноября 2022 – данных отдельно по Х-101 нет, но общий результат работы ПВО – 77 из 96;

данных отдельно по Х-101 нет, но общий результат работы ПВО – 77 из 96; 31 октября 2022 года – 44 из 55;

44 из 55; 22 октября 2022 года – 13 из 17;

13 из 17; 19 октября 2022 года – 4 из 6;

4 из 6; 18 октября 2022 года – 1 из 1.

Как работает ракета Х-101 смотрите видео: