Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про те, що відомо про ЗРК NASAMS.
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ППО NASAMS
Черник зазначив, що NASAMS працює на базі ракети AIM-120. Дві батареї – це дуже серйозно, це щонайменше 36 ракет. Це зможе перекрити оперативний напрямок, скажімо, великий обласний центр і серйозно покращити там роботу ППО.
Нагадаю, що NASAMS – у другому ешелоні прикривають Вашингтон. Одночасно можуть бути випущені 36 ракет, це дуже багато. Скажімо, останній залп по моїй рідній Львівщині обчислявся 7 – 8 ракетами, тож покращити систему ППО вони можуть,
– зауважив військовий експерт.
Черник пояснив, що можуть прикрити ППО NASAMS і Aspide: дивіться відео
ППО Aspide
Він продовжив, що система ППО Aspide працює на базі американської ракети AIM-7 Sparrow і мають робочу зону в межах 35 кілометрів. Техніко-тактичні характеристики не дотягують до NASAMS чи IRIS-T, проте це серйозне посилення наших ППО. Дві батареї – це знову 36 ракет.
"Ці системи взаємоінтегровуються й ділянку неба суттєво прикривають. Тож, наша ППО якісно наростає. Однак акцентую, 100% закриття неба не буває у принципі", – наголосив Черник.
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