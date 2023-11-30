Не можуть без виступів: у Харкові театрали облаштували сцену для репетицій в укритті

У нескореному Харкові продовжує вирувати життя. Артисти харківського театру самостійно обладнали сцену в укритті для репетицій.

Театрали зізнаються, що не можуть жити без виступів. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко побувала на першій пробі музикантів та акторів у сховищі. Раніше ми писали, як харківські астрономи намагаються відновити розграбовану та побиту Чугуївську спостережну станцію.

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Справжнє свято для артистів

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – перший український стаціонарний театр. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення мистецький хаб тимчасово призупинив роботу.

Частина артистів не втратила ентузіазм та самостійно облаштувала сцену для репетицій в укритті. Театрали об'єднали три невеликих приміщення й уже провели першу репетицію, на якій були присутніми всі працівники театру.

Для них це було справжнісіньким святом, тому що відчути мистецький порив з першого дня повномасштабного вторгнення просто не вдавалося. А так, і артисти, і працівники сцени відчули справжнє єднання,

– наголосила Черненко.

Наразі не відомо, чи дозволять театру функціонувати в укритті, аби хоч маленька частина харків'ян змогла відвідати театральні вистави. Оскільки Харків близько розташований до кордону з Росією. Ракета С-300 може лише за 45 секунд долетіти в місто, що загрожує безпеці глядачів навіть у сховищі.

Про символ театру

Постійні повітряні тривоги не змусили театралів припинити займатися улюбленою справою. За ініціативою керівництва театру розпочалося обладнання укриття для репетицій.

Це дуже гарна сцена та акустика. Співати дуже зручно. Голос летить до людей і хай летить багато разів,

– сказала солістка театру Олена Старікова.

У закутках укриття заховалася скульптура Миколи Лисенка. При будівництві статуя розташовувалася на центральних сходах біля входу. Згодом архітектори чомусь вирішили перенести її в підземне приміщення.

Скульптуру під час будівництва спустили сюди, де вона понад 30 років розміщується. Але ми вирішили, що це наш талісман,

– зауважив головний інженер театру Андрій Турлубеков.

Сюжет про харківський театр: дивитися відео

Скульптура Миколи Лисенка стала певним символом та оберегом театралів. Поряд зі статуєю планують облаштувати місце для фото- та відеознімань, якщо вдасться отримати дозвіл на проведення концертів з глядачами.

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