На ролику можна побачити, як боєць "Сталевого кордону" підіймається на вишку з прапором України. За якихось кількадесят секунд стяг нашої держави уже майорів на кордоні з Росією.

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Прапор підняли на Харківщині

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", попри постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу,

– кажуть у ДПСУ.

Прикордонники підняли прапор України на пункті пропуску "Бударки": дивіться відео

Для розуміння! Цей пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні. І він не працює з 24 лютого 2022 року, коли на Україну Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

Бійці "Сталевого кордону" штурмували на Сватівському напрямку