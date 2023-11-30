Не могут без выступлений: в Харькове театралы обустроили сцену для репетиций в укрытии

В непокоренном Харькове продолжает бурлить жизнь. Артисты харьковского театра самостоятельно оборудовали сцену в укрытии для репетиций.

Театралы признаются, что не могут жить без выступлений. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала на первой пробе музыкантов и актеров в убежище. Раньше мы писали, как харьковские астрономы пытаются восстановить разграбленную и побитую Чугуевскую наблюдательную станцию.

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Настоящий праздник для артистов

Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени М. В. Лысенко – первый стационарный украинский театр. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения художественный хаб временно приостановил работу.

Часть артистов не потеряла энтузиазм и самостоятельно обустроила сцену для репетиций в укрытии. Театралы объединили три небольших помещения и провели первую репетицию, на которой присутствовали все работники театра.

Для них это был самый настоящий праздник, потому что почувствовать художественный порыв с первого дня полномасштабного вторжения просто не удавалось. А так, и артисты, и работники сцены почувствовали подлинное единение,

– подчеркнула Черненко.

Пока не известно, разрешат ли театру функционировать в укрытии, чтобы хоть маленькая часть харьковчан смогла посетить театральные представления. Поскольку Харьков близко расположен к границе с Россией. Ракета С-300 может через 45 секунд долететь в город, что угрожает безопасности зрителей даже в убежище.

О символе театра

Постоянные воздушные тревоги не заставили театралов перестать заниматься любимым делом. По инициативе руководства театра началось оборудование укрытия для репетиций.

Это очень хорошая сцена и акустика. Петь очень удобно. Голос летит к людям и пусть летит много раз,

– сказала солистка театра Елена Старикова.

В углах укрытия спряталась скульптура Николая Лысенко. При строительстве статуя располагалась на центральной лестнице у входа. Впоследствии архитекторы почему-то решили перенести его в подземное помещение.

Скульптуру во время строительства спустили сюда, где она более 30 лет находится. Но мы решили, что это наш талисман,

– заметил главный инженер театра Андрей Турлубеков.

Сюжет о харьковском театре: смотреть видео

Скульптура Николая Лысенко стала определенным символом и оберегом театралов. Рядом со статуей планируется обустроить место для фото- и видеосъемок, если удастся получить разрешение на проведение концертов со зрителями.

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