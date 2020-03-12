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У пассажиров рейса Милан – Киев не проверяли температуру, несмотря на симптомы

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У пассажиров не проверяли температуру / poglyad.tv

У пассажиров рейса PS 312 были симптомы простуды, но стюарды давали им лекарства, чтобы сбить температуру. Лишь после того, как начали протестовать другие пассажиры на борту, из самолета госпитализировали трех человек.

Очевидец события и активист Антон Гора вел трансляцию из самолета на своей фейсбук-странице, а впоследствии объяснил все в эфире одного из телеканалов.

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Мужчина убеждает, что на борту самолета находились около 190 человек, среди которых часть пассажиров имели симптомы заболевания.

"Просили терафлю, сбивали температуру", – рассказал мужчина.

Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг – всех просто пригласили на свои места в самолет. При этом, по его словам, у многих людей, которые заходили в салон, были красные глаза и сильное потоотделение.

Самолет пройдет необходимую санобработку, – Дыхне

Президент МАУ Евгений Дыхне, комментируя эту ситуацию, отметил – самолет авиакомпании пройдет всю необходимую санобработку, после чего его допустят к рейсам.

Согласно инструкциям МИНЗДРАВА, мы каждый самолет обслуживаем дополнительно дезинфицирующими средствами. При этом делается дезинфекция практически всех поверхностей в самолете, есть специальные средства, выезжает бригада на самолет сразу после высадки пассажиров и проводит полную дезинфекцию,
– пояснил он.

По его словам, борт 13 февраля выйдет на рейсы в штатном режиме. Команда самолета будет отдыхать – в соответствии с инструкциями. Кроме того, авиакомпания будет ждать инструкций Минздрава по поводу сложившейся ситуации.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине МАУ
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