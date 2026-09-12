Это была армия Османской империи под командованием великого визиря Кара Мустафы-паши. А что произошло 12 сентября 1683 года, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему падение Вены казалось неизбежным и что спасло столицу Габсбургов?

Западная историография оценивает силы Османской империи, собравшиеся вокруг Вены летом и осенью 1683 года, в более чем 140 тысяч воинов, среди которых были элитные янычары, сипахи и искусные инженеры-минеры. Поэтому неудивительно, что Европа замерла в ожидании катастрофы – казалось, что золотой полумесяц вот-вот засияет над собором Святого Стефана, открыв османам прямой путь к сердцу континента.

Впрочем, день 12 сентября вошел в историю не как триумф Блестящей Порты, а как момент ее самого громкого краха. Но чтобы понять масштаб угрозы, стоит взглянуть на Вену августа 1683 года глазами современников.

Император Священной Римской империи Леопольд I вместе с двором покинул город еще в июле, найдя убежище в Пассау. Оборону возглавил граф Эрнст Рюдигер фон Штархемберг, имея под своим командованием лишь около 15 тысяч солдат и ополченцев. Город оказался отрезанным от мира, а его главным врагом стала не столько османская артиллерия, сколько подземная война и истощение.

Османские инженеры, признанные лучшими специалистами по осадному делу в тогдашнем мире, методично рыли туннели под венские бастионы. Они закладывали тонны черного пороха, разрушая массивные фортификации. К началу сентября Буржский и Лебельский бастионы почти превратились в горы щебня. В городе бушевала дизентерия, запасы провизии и боеприпасов таяли на глазах.

Штархемберг приказал стрелять из пушек с башни Святого Стефана сигнальными ракетами, умоляя о немедленной помощи. Откровенно говоря, если бы осада продолжалась еще хотя бы неделю, Вена бы пала. Кара Мустафа, уверенный в победе, даже сознательно затягивал с генеральным штурмом, желая захватить город целым и присвоить его колоссальные богатства (а не отдавать их на разграбление солдатам). Эта жадность стала роковой ошибкой.

Спасение пришло в виде Священной лиги – беспрецедентной коалиции, созданной при активном участии Папы Иннокентия XI. В состав объединенной армии численностью около 75 тысяч человек вошли войска Священной Римской империи под командованием талантливого стратега Карла V, герцога Лотарингского, и армия Речи Посполитой во главе с королем Яном III Собеским. Они совершили изнурительный марш через Венский лес и заняли стратегические высоты на горе Каленберг, нависнув над османским лагерем.

Как происходила битва под Веной 12 сентября 1683 года и какое историческое значение она имела: смотрите видео oleksandrpetryk2002

Как крупнейшая кавалерийская атака в истории изменила судьбу Европы?

Сражение 12 сентября началось на рассвете и разворачивалось совсем не так, как его часто изображает популярная культура – то есть это не был мгновенный кавалерийский наскок. Первые десять часов сражения – это была жестокая, изнурительная пехотная мясорубка.

Левый фланг и центр союзников, которыми командовал Карл Лотарингский, медленно, но неуклонно теснили османов, пробиваясь сквозь виноградники, овраги и укрепленные позиции на склонах Каленберга. Немецкая пехота и артиллерия проделали колоссальную черновую работу, сломив сопротивление янычар и заставив османское командование перебросить туда свои лучшие резервы.

Кара Мустафа во второй раз оказался в ловушке собственной самоуверенности – он не снял войска с осады Вены, пытаясь одновременно захватить город и отразить нападение союзников. Такое распыление сил привело к катастрофе. Около 16 часов на правом фланге, на опушке леса, появилась польская кавалерия – Ян III Собеский, формально возглавлявший объединенную армию, увидел, что османские ряды дезорганизованы, а их дух сломлен.

В 17 часов король отдал приказ, который навсегда изменил ход европейской истории – около 18 тысяч всадников, немецких рейтаров и польских крылатых гусаров, лавиной устремились с холмов. Это была крупнейшая кавалерийская атака, пожалуй, во всей истории человечества. Гусары на боевых лошадях, вооруженные длинными копьями, врезались в османские ряды с такой кинетической силой, что разломали армию визиря пополам.

Удар был настолько сокрушительным, что сражение завершилось где-то всего через час. Османское войско охватила паника, и оно бросилось в бегство, оставив на поле боя артиллерию, знамена и роскошную палатку самого Кара Мустафы.

Вот так Битва при Вене не только спасла столицу Габсбургов, но и ознаменовала конец османской экспансии в Центральную Европу. Хотя впереди еще предстояла Великая турецкая война, которая завершится Карловицким миром 1699 года, но именно 12 сентября 1683 миф о непобедимости османской армии был окончательно развеян. А Кара Мустафа поплатился за поражение жизнью – по приказу султана его задушили шелковым шнуром в Белграде.