На холмистом поле, изрезанном живыми изгородями и виноградниками, сошлись две армии, столкновение которых навсегда изменило политическую карту Европы. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему французская армия потерпела катастрофу при Пуатье, несмотря на численное превосходство?

В Битве при Пуатье 19 сентября 1356 года сошлись с одной стороны английские экспедиционные силы под командованием Эдуарда, Черного Принца, измотанные долгим походом, но закаленные в боях, а с другой – цвет французского рыцарства во главе с королем Иоанном II Добрым (Жаном II), который стремился одним сокрушительным ударом сбросить захватчиков в море. Судя по соотношению сил, ожидался триумф французской короны.

Но в итоге произошла одна из самых громких катастроф в истории французской монархии – эта битва стала не просто военным поражением, а днем, когда гордость целой нации была растоптана в грязи, а ее суверен стал самым дорогостоящим пленником Европы. Сегодня мы можем реконструировать те события с хирургической точностью.

Накануне битвы французская армия насчитывала от 12 до 16 тысяч солдат, тогда как Черный Принц собрал под своим командованием не более 6 или 7 тысяч. Однако англичане выбрали идеальную оборонительную позицию – Эдуард расположил своих людей за густыми живыми заграждениями, оставив лишь узкие проходы, которые делали невозможной массированную кавалерийскую атаку. Ключевым же фактором стала английская и валлийская пехота, вооруженная знаменитыми длинными луками.

Французское командование, помня горький урок битвы при Креси в 1346 году, решило изменить тактику. Жан II приказал своим рыцарям спешиться, укоротить копья и наступать пешим строем, оставив на лошадях лишь небольшой авангард для прорыва линий лучников. Парадоксально, но именно это решение оказалось роковым.

Тяжеловооруженные рыцари, преодолевая километры по неровной местности в тяжелых доспехах, подошли к английским позициям уже изможденными. Авангард на лошадях был мгновенно уничтожен стальным дождем стрел – английские лучники целились не в толстую броню всадников, а в незащищенных лошадей. Животные падали, калеча своих всадников и сея панику в рядах наступавшей сзади пехоты.

Когда основные силы французов наконец добрались до английских линий, началась кровавая мясорубка. Английские латники, сберегшие силы, встретили изможденного врага свежими ударами, а в решающий момент Черный Принц отправил небольшой кавалерийский отряд в обход французского фланга. Удар в тыл сломил боевой дух французов – армия начала рассыпаться, оставляя своего короля на произвол судьбы.

Как происходила Битва при Пуатье в 1356 году и почему она была важна в Столетней войне: смотрите видео WarAndHistory

Как французский монарх оказался в плену и какова была его судьба в Лондоне?

Король Иоанн II не был трусом – когда его армия начала бежать, он отказался покинуть поле боя. Окруженный врагами, монарх сражался пешим, размахивая тяжелым боевым топором, а рядом стоял его 14-летний сын Филипп (будущий герцог Бургундский Филипп Смелый), который отчаянно предупреждал отца об ударах: "Отец, справа! Отец, слева!" Однако героизм не смог остановить неизбежное.

Король был ранен в голову и, поняв безысходность ситуации, сдался в плен Дени де Морбеку – французскому рыцарю-изгнаннику, служившему английской короне. Черный Принц относился к своему пленнику с подчеркнутым рыцарским уважением – в тот же вечер он лично обслуживал Иоанна за ужином. А весной 1357 года Жана перевезли в Лондон.

Его заключение было далеко от мрачных подземелий – Иоанн жил в роскошном Савойском дворце, имел собственный двор, поваров, музыкантов, свободно охотился и устраивал пиры. Английский король Эдуард III относился к нему скорее как к почетному гостю, чем как к пленнику. Что и неудивительно, ведь плен короля Франции стал геополитическим землетрясением, и англичанам приходилось учитывать множество нюансов – а в итоге отпустить француза.

Однако цена его свободы была астрономической. Согласно мирному договору в Бретиньи 1360 года, выкуп за Иоанна II составил 3 миллиона золотых экю – сумма, равная нескольким годовым бюджетам Франции (именно для того, чтобы собрать эти средства, французская корона была вынуждена отчеканить новую монету – франк). Иоанну разрешили вернуться во Францию для сбора денег, но он оставил в Лондоне заложников, среди которых был его сын Людовик Анжуйский.

Интересно, что финал этой истории стал беспрецедентным примером средневековой чести. В 1363 году Людовик Анжуйский нарушил слово и сбежал из английского плена – узнав об этом, Иоанн II, руководствуясь строгим рыцарским кодексом и считая поступок сына позором для короны, добровольно вернулся в Лондон в статусе пленника.

"Если справедливость и честь будут изгнаны со всего мира, они должны найти прибежище в сердцах королей", – вот что он сказал тогда. Как бы то ни было, сам Иоанн II Добрый так и не увидел больше родину – деньги не собрали, и монарх умер в Лондоне в апреле 1364 года, сохранив свою личную честь, но оставив Францию растерзанной.