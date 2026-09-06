И вот в узкой долине реки Фригид (современная Випава на территории Словении) произошла последняя отчаянная попытка сшить воедино разорванное тело великой Римской империи. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Восток и Запад столкнулись в кровавой битве в 394 году?

К концу IV века Римская империя уже была фактически разделена. На Востоке, в Константинополе, правил Феодосий I – жесткий, но глубокий поклонник христианства, мечтавший о едином государстве под единым Богом. На Западе же ситуация напоминала театр абсурда – после загадочной смерти молодого императора Валентиниана II (скорее всего, его задушили в собственной постели), реальную власть захватил Арбогаст, талантливый и безжалостный полководец франкского происхождения. Но он понимал, что варвар на троне вызовет бунт, поэтому посадил на престол марионетку – бывшего учителя риторики Евгения.

Евгений, хотя и был номинальным христианином, ради поддержки римской аристократии начал заигрывать с язычеством, и алтари старых богов вновь зажглись в Риме. Для Феодосия это стало идеальным casus belli – поводом для войны, и он объявил поход на Запад – не просто как политическую кампанию, а как священную войну против узурпаторов и еретиков.

В начале сентября 394 года огромная армия Востока подошла к Альпам. Феодосий вел за собой довольно пестрое войско – римские легионы шли бок-о-плеч с десятками тысяч готских наемников, которыми командовал еще молодой Аларих (тот самый, который через 16 лет разграбит Рим). Арбогаст, конечно же, ждал их – он перекрыл узкий проход в долине реки Фригид, расставив свои войска на высотах.

5 сентября началась кровавая мясорубка. Феодосий, вероятно, пренебрегая жизнью своих варварских союзников, бросил армию Алариха в лобовую атаку на укрепленные позиции врага – по свидетельствам современников, в тот день пало около 10 тысяч готов, но войска Запада стояли непоколебимо. К вечеру Феодосий был вынужден отступить, и его лагерь охватило отчаяние – полководцы советовали императору возвращаться на Восток, признав поражение. Однако Феодосий, запершись в своей палатке, провел ночь в неистовых молитвах, умоляя небеса о чуде.

Битва на реке Фригид в 394 году – почему она важна в истории Римской империи: смотрите видео BazBattles

Последняя вспышка угасающей звезды Римской империи

И чудо свершилось, хотя современная метеорология имеет для него вполне научное название. Утром 6 сентября Феодосий вновь вывел свои поредевшие войска на поле битвы, а Арбогаст, уверенный в своей победе, готовился нанести окончательный удар. Но как только армии сошлись, с гор обрушился штормовой северо-восточный ветер невероятной силы – бора. Это феномен данного региона – холодный ветер, скорость которого может достигать ураганных значений.

Природа сыграла на стороне Востока. Ветер бил прямо в лицо солдатам западной армии, поднимал облака густой пыли, ослепляя легионеров Арбогаста. А когда лучники Запада выпускали стрелы, ураганный ветер останавливал их в полете и отбрасывал назад. Даже копья не долетали до цели, а тяжелые щиты вырывало из рук. Зато оружие армии Феодосия, подхваченное попутным штормом, летело с двойной скоростью и убийственной силой.

Но самое главное – это психологический эффект, а он был сокрушительным. Солдаты Запада, многие из которых верили в старые приметы, восприняли это как гнев самих небес. Их ряды вздрогнули, а затем и сломались, а армия Востока, вдохновленная "божественным вмешательством", прорвала оборону. Началась резня, Евгения схватили и немедленно обезглавили у ног Феодосия. Гордый Арбогаст, понимая, что все потеряно, бежал в горы, где через несколько дней бросился на собственный меч.

Битва на реке Фригид завершилась тотальной победой Востока. Феодосий I вошел в историю как Великий и стал последним императором, сосредоточившим в своих руках власть над всей Римской империей от берегов Евфрата до туманной Британии. Но этот триумф был лишь яркой вспышкой угасающей звезды, ведь он держался только на авторитете одного больного правителя.

Всего через 4 месяца, в январе 395 года, Феодосий умер в Медиолане (Милане). На смертном одре он разделил империю между двумя своими сыновьями – Аркадием на Востоке и Гонорием на Западе. Этот раскол и стал окончательным – две половины античного мира больше никогда не соединились.