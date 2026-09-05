Его фигура всегда была в центре ожесточенных исторических споров – для одних он был праведником, тайно спасавшим евреев, для других же – "Папой Гитлера", чье публичное молчание во время Холокоста стало самым громким предательством христианских идеалов в XX веке. 24 Канал расскажет подробнее, что сейчас мы знаем о его архивах.

Знали ли в Ватикане о Холокосте?

2 марта 2020 года по решению Папы Франциска тяжелые дубовые двери архива Пия XII наконец открылись для международного сообщества исследователей. К сегодняшнему дню первая волна эйфории от доступа к миллионам страниц уже прошла, но кропотливая работа по расшифровке дипломатического шифра и личной переписки уже принесла свои плоды – история Второй мировой войны пополнилась новыми болезненными деталями.

То, что ученые нашли в этих запыленных хранилищах памяти, разрушает удобные мифы и обнажает сложную, циничную и трагическую реальность ватиканской дипломатии. Главным аргументом защитников Пия XII на протяжении десятилетий был тезис о неосведомленности (якобы Святой Престол не располагал точными данными о масштабах промышленного уничтожения евреев, а потому не мог выступить с категорическим публичным осуждением), но архивы полностью разбили эту линию защиты.

Настоящим историческим землетрясением стала находка письма от 14 декабря 1942 года, написанного немецким иезуитом и участником антинацистского сопротивления Лотаром Кенигом к Роберту Ляйберу, личному секретарю и ближайшему доверенному лицу Пия XII. Кениг не просто упоминает о репрессиях – он приводит ужасающую своей обыденностью статистику, прямо сообщая Ватикану, что в лагере смерти "Бельжец" (недалеко от Равы-Русской) ежедневно убивают до 6000 человек, преимущественно евреев и поляков. В письме также упоминается о жутком "Аушвице". Более того, Кениг подробно описывает использование печей для сжигания тел.

Этот документ, вместе с десятками других донесений от нунциев (послов Ватикана) из Словакии, Хорватии и Швейцарии, доказывает, что уже в конце 1942 года у Папы на столе лежала исчерпывающая и ясная информация о Холокосте. Когда американский посланник Майрон Тейлор передавал Ватикану отчеты о массовых убийствах евреев и просил Папу подтвердить их и осудить нацистов, Государственный секретариат отвечал, что не может проверить эти слухи. Но теперь мы знаем точно – они не просто могли их проверить, а уже располагали собственными, еще более ужасающими подтверждениями. Молчание Пия XII было не следствием незнания, а сознательным политическим расчетом.

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Был ли у Святого Престола тайный канал связи с Гитлером?

Исследования ученых проливают свет на еще одну темную страницу – тайные переговоры Ватикана с Третьим Рейхом. Документы свидетельствуют, что Пий XII, панически опасаясь распространения советского коммунизма, рассматривал нацистскую Германию как меньшее зло.

Архивные материалы раскрыли существование секретного канала связи между Папой и Адольфом Гитлером в первые годы войны. Посредником выступал немецкий принц Филипп фон Гессен, зять итальянского короля и убежденный нацист. Пий XII вел эти переговоры в глубокой тайне даже от собственных кардиналов. Главной целью было сохранение институциональной целостности Католической церкви в Германии и на оккупированных территориях. Ради этого Ватикан был готов игнорировать преследования евреев.

Эта политика умиротворения достигла морального дна 16 октября 1943 года. В то утро эсэсовцы провели облаву в еврейском гетто Рима, расположенном буквально в нескольких сотнях метров от стен Ватикана – более 1200 человек, включая женщин и младенцев, были согнаны в военную коллегию неподалеку от площади Святого Петра. Они находились там 2 дня, а затем 1023 человека отправились в Освенцим – из них выжили только 16.

Новые документы показывают, что ватиканские дипломаты знали об облаве. Они вели кулуарные переговоры с немецким командованием в Риме, но просили лишь не трогать евреев, принявших католицизм, и не нарушать экстерриториальность церковных зданий. Ни одного публичного протеста со стороны наместника Святого Петра не прозвучало, пока поезда с римскими евреями уходили в небытие.

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Послевоенный цинизм и вердикт истории

Если действия Ватикана во время войны еще можно попытаться объяснить (хотя точно не оправдать) страхом перед нацистским вторжением в крошечное государство, то документы послевоенного периода вызывают у исследователей настоящий шок. Открытые архивы обнажили жестокую политику Святого Престола в отношении еврейских детей-сирот. Во время Холокоста многие еврейские родители, пытаясь спасти своих детей, прятали их в католических монастырях и приютах по всей Европе. Многих из этих детей тайно крестили, но беда не в этом – когда после войны уцелевшие родственники или еврейские организации начали разыскивать этих сирот, Ватикан воспротивился.

Секретные меморандумы 1946 года, одобренные лично Пием XII, четко инструктировали французских и польских епископов – дети, принявшие таинство крещения, не должны быть возвращены в еврейские семьи или учреждения. Церковь считала их католиками, чьи души принадлежат Риму. И это привело к тысячам личных трагедий, когда бабушкам или дядям, пережившим концлагеря, отказывались отдавать их спасенных племянников и внуков.

Не менее поразительны архивные папки, что касаются так называемых "крысиных троп" (Ratlines) – маршрутов бегства нацистских военных преступников в Южную Америку. Хотя историки давно знали об участии отдельных католических священников (таких как австрийский епископ Алоиз Гудаль) в выдаче поддельных паспортов Красного Креста эсэсовцам, новые архивные находки доказывают, что высшее руководство Ватикана было прекрасно осведомлено об этой деятельности. Помощь "антикоммунистическим беженцам", среди которых были архитекторы Холокоста, терпелась, а иногда и финансировалась из ватиканских фондов.

Что же в итоге? Здесь важно понимать, что международная историческая наука отвергает крайности. Пий XII не был карикатурным злодеем или идейным антисемитом. Его трагедия, и трагедия миллионов людей, заключается в том, что в момент величайшего морального испытания в истории человечества он выбрал роль политика, а не духовного лидера.

Современный Ватикан во главе с Папой Франциском отказался от безоговорочного оправдания действий Пия XII, руководствуясь официальным принципом "Церковь не боится истории". Открыв архивы в 2020 году, Святой Престол фактически приостановил процесс беатификации этого понтифика, позволив независимым исследователям объективно изучать его политические компромиссы и моральные ошибки времен Второй мировой войны.