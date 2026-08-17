Официальная версия о самоубийстве мгновенно обросла конспирологическими теориями, ведь этот хрупкий старик взял с собой в могилу некоторые тайны Второй мировой войны. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Тайна "Заключенного № 7": кто такой Рудольф Гесс и почему пугал историков и спецслужбы?

В тот августовский день 1987 года охранники тюрьмы Шпандау в Берлине обнаружили "Заключенного №7" с электрическим проводом на шее. Представители союзных государств – США, Великобритании, Франции и СССР, которые поочередно охраняли преступника, – поспешили заявить о самоубийстве. Однако это категоричное заявление сразу вызвало шквал скептицизма среди криминалистов и историков. Мол, как человек, чьи пальцы были настолько искривлены острым артритом, что он не мог самостоятельно зашнуровать собственные ботинки, сумел соорудить прочную петлю и повеситься?

Этот медицинский и физический парадокс стал отправной точкой для одного из самых громких исторических детективов конца ХХ века, который до сих пор не дает покоя исследователям. Но чтобы понять, почему смерть старого нациста вызвала такой резонанс, следует вернуться к драматическим событиям 10 мая 1941 года. Именно тогда Рудольф Гесс, второй человек в нацистской иерархии и ближайший соратник фюрера, тайно сел за штурвал истребителя Messerschmitt Bf 110 и совершил рискованный сольный перелет в Шотландию.

Он выпрыгнул с парашютом недалеко от городка Иглшем, намереваясь встретиться с герцогом Гамильтоном. Гесс искренне верил, что сможет договориться о сепаратном мире между Германией и Британией до начала масштабного вторжения Адольфа Гитлера в Советский Союз. Британцы немедленно арестовали неожиданного гостя, а подробности его допросов были строго засекречены на многие десятилетия. Но теперь мы знаем, что этот инцидент вызвал настоящую политическую паранойю у Уинстона Черчилля.

Премьер в панике опасался, что в британском истеблишменте есть мощная фракция влиятельных аристократов, готовых пойти на мирное соглашение с Третьим Рейхом. Гесс тем самым стал носителем крайне опасной информации – он знал имена тех, кто тайно симпатизировал нацистам в высших эшелонах власти Лондона. Именно поэтому его изоляция от внешнего мира должна была быть абсолютной и бескомпромиссной.

После завершения Нюрнбергского процесса, чудом избежав виселицы и получив пожизненное, Гесс оказался в специальной межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине. А с 1966 года, после освобождения Альберта Шпеера и Бальдура фон Шираха, он остался единственным обитателем этого колоссального тюремного комплекса, рассчитанного на одновременное содержание 600 человек. Содержание этого "эксклюзивного" заключенного стоило правительству фантастических денег – около 1,5 миллиона долларов ежегодно. При этом СССР категорически и последовательно налагал вето на любые предложения союзников о помиловании Гесса.

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Возвращаясь к роковому дню 17 августа 1987 года, стоит вспомнить громкие показания сына заключенного, Вольфа Рюдигера Гесса. Он публично и безапелляционно обвинил британскую разведку MI6 в хладнокровном убийстве своего отца. А как раз тогда, в середине 1980-х годов, в дипломатических кулуарах появились настойчивые слухи, что новый советский лидер Михаил Горбачев готов проявить беспрецедентное милосердие и согласиться на освобождение 93-летнего старика.

Для британских спецслужб это якобы стало очень тревожным сигналом. Освобождение Гесса означало бы неизбежные интервью, публикацию скандальных мемуаров и раскрытие крайне неудобной правды о тайных британско-немецких переговорах 1941 года. Подлили масла в огонь и сами союзники, которые боялись, что Шпандау превратится в культовое место паломничества для неонацистов со всего мира – и снесли гигантскую тюрьму буквально через несколько недель после смерти Гесса. А на том месте построили обычный торговый центр для семей британских военных.

Британский военный хирург Хью Томас пошел еще дальше и выдвинул конспирологическую теорию, что в Шпандау якобы сидел не настоящий Рудольф Гесс, а его тщательно подобранный двойник, которого спецслужбы подменили еще во время войны. Томас утверждал, что во время медицинских осмотров не обнаружил на теле заключенного характерных шрамов от сквозного пулевого ранения, которое настоящий Гесс получил еще в годы Первой мировой.

Точку в этой невероятно запутанной истории удалось поставить лишь в 2019 году, когда современные технологии сказали свое весомое слово. Международная команда исследователей из Университета Зальцбурга в Австрии разыскала уникальный образец крови "Заключенного №7", взятый во время планового медицинского осмотра еще в 1982 году и чудом сохранившийся в архивах военного учебного госпиталя в Вашингтоне. Ученые филигранно выделили ДНК и сравнили ее с генетическим материалом живого родственника Рудольфа Гесса, который согласился на анонимное сотрудничество. Результат оказался безапелляционным – генетическое совпадение на 99,99%.

Однако вопрос о том, помог ли кто-то дряхлому старику-нацисту накинуть электрическую проволоку на шею, до сих пор остается предметом горячих дискуссий среди историков. Более того, даже после смерти Рудольф Гесс не обрел покоя – его семейная могила в тихом баварском городке Вунзидель стала мощным магнитом для праворадикалов, которые ежегодно устраивали там марши. Пока в 2011 году, когда срок аренды земельного участка официально истек, немецкие власти не эксгумировали останки, кремировали их и развеяли прах над неизвестным озером, навсегда стерев любой физический след одного из главных архитекторов Третьего Рейха.