В центре этой истории – Михаил Вербицкий, греко-католический священник из Галичины, композитор и автор мелодии, которая впоследствии стала музыкальным символом украинской государственности. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему мелодия Вербицкого быстро стала важным символом?

Михаил Вербицкий родился в 1815 году в селе Явирник-Русский недалеко от Перемышля, в тогдашней австрийской Галичине (ныне это территория Польши). Его жизнь протекала в многонациональном, многоязычном приграничье Габсбургской монархии, где переплетались польские, украинские, немецкие и другие культурные влияния. Впоследствии Михаил получил церковное образование, служил в Греко-католической церкви – и писал музыку.

Слова "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля" принадлежат поэту Павлу Чубинскому, а вот музыкальное воплощение этого стихотворения – именно Вербицкому. Текст впервые был опубликован в 1863 году в этнографическом издании, а мелодия оказалась настолько простой, возвышенной и удивительно легко узнаваемой, что песня быстро распространилась в украинской среде, особенно в Галичине.

Со временем она приобрела значение национального марша, эмоциональный заряд слов которого превращался в коллективный призыв. И в этом не было ничего удивительного, ведь песня легла на благодатную почву – в XIX веке национальные движения Европы искали не только политические программы, но и звуки, способные за несколько тактов передать чувство общей судьбы.

Интересные факты из биографии Михаила Вербицкого: смотрите видео krushelnytskamuseum

Музыка Вербицкого действовала именно так – она не давила, не усложняла, не демонстрировала академической вычурности. Она звучала как твердая клятва, как шаги людей, идущих во тьме, но не теряющих ориентир. Именно поэтому песня пережила империи, войны, запреты и политические переломы.

Окромя самой известной мелодии, вклад Вербицкого в развитие украинской музыкальной культуры значителен и многогранен. Он писал церковные произведения, светские композиции, музыку к театральным постановкам, работал в среде, где украинская культурная современность только формировалась. Его творчество находится на стыке веры, просвещения и национального пробуждения. И именно поэтому он так хорошо вписывается в историю XIX века, когда священник мог быть одновременно композитором, учителем, гражданином и носителем идеи народа.

Сегодня имя Вербицкого входит в число важнейших культурных символов Украины. Его мелодия звучит в моменты, когда страна собирается воедино – на стадионах, в парламенте, на государственных церемониях, во время скорби и в минуты гордости. В этом есть что-то почти сакральное – священник из галицкого села, сочинявший музыку в условиях провинциальной империи, создал мелодию, пережившую столетия и ставшую голосом нации.

Каким был путь этой популярной мелодии к государственному статусу?

Путь мелодии Михаила Вербицкого к официальному статусу был долгим и отнюдь не прямым. Во времена Российской империи исполнение и распространение украинских национальных песен ограничивали, а после поражения освободительной борьбы в начале XX века украинская символика оказалась в различных политических режимах – от запретов до полулегального существования.

В советский период "Ще не вмерла Україна…" считалась идеологически неприемлемой, поскольку песня подчеркивала самобытность украинской нации и идею свободы, которая не вписывалась в официальный советский канон. В диаспоре же она, напротив, служила эмоциональным мостом к утраченной родине.

Какова была история песни, что стала Государственным Гимном Украины: смотрите видео Ukrainaincognita

Первый важный юридический шаг был сделан почти сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году. Тогда Верховная Рада утвердила музыку гимна в качестве государственного символа, но без окончательно согласованного текста. Именно поэтому страна более десяти лет находилась в странной, полуоткрытой ситуации – все знали песню, все ее пели, но ее официальная правовая формула оставалась неполной.

Почему так произошло? Причина в сложной дискуссии вокруг текста, принятие которого требовало конституционного большинства, то есть не менее 300 голосов. Проще говоря, в ожесточенной политической борьбе в Раде между проукраинскими силами и коммунистами, которые категорически отказывались голосовать за исторический текст Павла Чубинского. Ведь это стихотворение имело широкий и острый резонанс.

Чего стоит лишь отрывок "Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане! Нащо віддав Україну *****лям поганим?!", который намекал на страшную историческую ошибку Хмельницкого 1654 года. Или строка "Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону" в более поздней сечевой версии – она пугала дипломатов, потому что, мол, упоминание реки Сян (а это современная Польша) и реки Дон (она в России) может спровоцировать международные скандалы и обвинения Украины в территориальных претензиях к соседям.

Лишь в марте 2003 года Верховная Рада приняла закон, утвердивший Государственный Гимн Украины в официальной редакции. Компромисс заключался в следующем: в тексте сохранили известную исходную формулу из песни Чубинского, но в "менее пессимистичном" виде – "Ще не вмерла України і слава, і воля" вместо "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля", а сам текст сократили до одного куплета и припева.