Его могучий интеллект на десятилетия опережал свое время, а абсолютная бескомпромиссность доводила власть до паники – для венских министров и львовских полицмейстеров Франко был не выдающимся европейским литератором, а опасным свободомыслящим, чье перо напоминало заряженное оружие, нацеленное в сердце монархии. А что из-за этого произошло, 24 Канал расскажет немного подробнее.

Почему имперская полиция трижды сажала гения за решетку?

Жизнь Ивана Франко – это среди прочего и драматическая хроника непрерывного противостояния с бездушной государственной машиной. Та трижды сажала этого выдающегося человека в грязные камеры и в конце концов цинично закрыла перед ним дверь к заслуженному академическому признанию.

Первый арест молодого студента философского факультета в июне 1877 года стал настоящим шоком для галицкой элиты. Причиной послужил не вооруженный заговор или подготовка к теракту, а обычная переписка. Австрийская тайная полиция перехватила письма от Михаила Драгоманова, который в то время находился в Женеве – европейском центре политической эмиграции. Франко и его ближайших соратников обвинили в создании тайной социалистической организации.

По австрийскому уголовному кодексу, распространение социалистических идей расценивалось как государственная измена. Почти 9 месяцев в душной камере бок о бок с уголовными преступниками стали для Франко жестоким крещением. Тогдашний судебный процесс носил чисто показательный характер – империя пыталась превентивно подавить рабочее движение. Более того, после увольнения Франко получил пожизненное клеймо "неблагонадежного", что автоматически перечеркивало любой путь к государственной службе.

Второй арест произошел в марте 1880 года в Коломые. На этот раз формальным поводом стало подозрение в подстрекательстве местных крестьян к бунту. Австрийские власти панически боялись масштабных аграрных беспорядков, и одно лишь появление известного радикала на Покутье стало достаточной причиной для превентивного заключения.

Три месяца в ужасных, антисанитарных условиях коломыйской тюрьмы критически подорвали его здоровье. Но самым страшным испытанием стало освобождение – полиция этапировала Франко в родные Нагуевичи пешком, под вооруженным конвоем, в компании бродяг и воров. Это было сознательное, садистское унижение человеческого достоинства, откровенная попытка сломить дух непокорного интеллектуала.

Третий арест в августе 1889 года носил уже откровенно геополитический подтекст. Франко задержали во Львове вместе с группой студентов, прибывших из Российской империи. В условиях постоянного обострения отношений между Веной и Петербургом австрийская контрразведка страдала шпиономанией – и Франка абсурдно обвинили в попытке отторжения Галичины от Австро-Венгрии в пользу России. Через два с половиной месяца все обвинения сняли ввиду полного отсутствия доказательств, но этот арест закрепил за Франко репутацию политического изгнанника.

Три ареста Ивана Франко и другие интересные факты: смотрите видео historyforadults_ua

Почему блестящему ученому отказали в праве преподавать в собственном университете?

Академическая драма Ивана Франко также является классическим, хрестоматийным примером того, как политическая целесообразность безжалостно уничтожает научный потенциал. Несмотря на то, что в 1893 году в Венском университете, одном из самых престижных и старейших учебных заведений Европы, Франко блестяще защитил докторскую диссертацию, а его научным руководителем был Ватрослав Ягич, выдающийся хорватский славист, чей авторитет в международных научных кругах был неоспорим.

Получив степень доктора философии в Вене, Франко имел все законные, юридические и моральные основания претендовать на вакантную должность профессора кафедры украинской (руськой) литературы Львовского университета. В 1895 году он прочитал пробную (габилитационную) лекцию на тему "Наймичка" Тараса Шевченко, и профессорская коллегия философского факультета была буквально потрясена глубиной анализа, новаторским подходом и феноменальной эрудицией докладчика. Факультет единогласно рекомендовал Франко на должность доцента.

Казалось бы, научная справедливость восторжествовала – однако в Габсбургской империи окончательное решение принималось не в университетских аудиториях Львова, а в холодных кабинетах Вены, в Министерстве вероисповеданий и образования. Именно здесь произошла грязная часть истории – галицкий консервативный политикум, состоявший преимущественно из польской аристократии, развернул беспрецедентную кулуарную кампанию против назначения Франко. Наместник Галичины граф Казимир Бадени и австрийский министр образования Станислав Мадейский категорически отказались утвердить решение университета.

Официальную причину никогда не озвучивали публично, но в кулуарах Вены было четко артикулировано, что человек с тремя судами за спиной, убежденный социалист и острый критик имперского строя не имеет права воспитывать молодежь в государственном университете. Кафедру в конечном итоге отдали Александру Колессе – ученому, чьи труды западные историки оценивают как посредственные, но который демонстрировал абсолютную лояльность короне.

Отказ в кафедре стал для Ивана Франко тяжелым психологическим ударом, раной, которая не зажила до конца жизни. Империя Габсбургов, которая на международной арене гордилась своим либерализмом и верховенством права, в случае с Франко продемонстрировала деспотическое лицо – животный страх перед свободной мыслью оказался сильнее уважения к европейской науке.

Но неумолимое время расставило все по своим местам. Сегодня Львовский национальный университет имени Ивана Франко с гордостью носит имя человека, которого когда-то жалкие чиновники не пустили на его кафедру – в то время как имена тех самых министров и наместников просто исчезли в пыли архивных документов.