Для кабинетных историков XIX века этот город был столь же призрачным, как Атлантида или Эльдорадо. Но земля под палящим солнцем Анатолии, на холме Гиссарлык, терпеливо ждала своего часа, и превращение древнего мифа в величайшую археологическую сенсацию в истории человечества все-таки произошло. А как именно, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему лавры первооткрывателя достались авантюристу, а не ученому?

Это история об одержимости, больших деньгах и циничной исторической несправедливости. А начать ее стоит с того, что когда где-либо и кто-либо начинает говорить об открытии Трои, массовое сознание мгновенно выдает имя Генриха Шлимана – немецкого коммерсанта, который якобы с томиком Гомера в руках в одиночку нашел затерянный город. Однако правда гораздо драматичнее – настоящим интеллектуальным отцом открытия Трои был британский дипломат, эрудит и археолог-любитель, который годами жил в регионе Троады.

Это Фрэнк Калверт – и именно он, опираясь на топографические описания античных авторов и собственные предварительные раскопки, первым идентифицировал холм Гиссарлык как точное местоположение Трои. Он даже выкупил часть этой земли за собственные средства. Но у британца закончились деньги на масштабные раскопки, а правительственные учреждения Лондона отказали ему в грантах. И именно в этот критический момент на сцене появляется Шлиман – человек с колоссальным состоянием и маниакальным желанием прославиться.

Калверт, руководствуясь интересами науки, поделился со Шлиманом своими гипотезами, указал точное место и фактически передал ему ключи от бессмертия. Что же сделал Шлиман? Он нанял сотни рабочих и прорезал холм Гиссарлык гигантской траншеей, которая навсегда вошла в анналы археологии как "траншея Шлимана" – это был акт вандализма, а не точной науки.

В поисках Трои времен царя Приама немецкий коммерсант безжалостно уничтожил верхние слои, пробившись к гораздо более древнему поселению. Он обнаружил так называемое "Сокровище Приама" (как доказали более поздние исследования, оно было старше гомеровской Трои как минимум на тысячу лет), тайно вывез его из Османской империи и присвоил себе всю славу. А имя Фрэнка Калверта было намеренно и хладнокровно вычеркнуто Шлиманом почти из всех официальных отчетов – и только во второй половине XX века историки восстановили справедливость.

Генрих Шлиман навсегда оставил после себя шрам на лице истории. Но благодаря блестящему интеллекту Фрэнка Калверта и кропотливому труду современных исследователей Троя восстала из пепла мифов, став величайшим триумфом мировой археологии.

Как Генрих Шлиман искал Трою и что смог найти: смотрите видео ClassicalEducator

Является ли найденная Троя тем самым городом из великого эпоса?

Открытие на холме Гиссарлык породило новый, еще более сложный вопрос – действительно ли найденные руины видели Ахилла и Гектора? Современная археология, вооруженная радиоуглеродным анализом, спутниковым LiDAR-сканированием и изотопными исследованиями, дает утвердительный ответ, но с очень важными нюансами. Дело в том, что холм Гиссарлык – это не один город, а гигантский многослойный "наполеон" из целых 9 основных поселений, которые строились одно на другом на протяжении тысячелетий.

Многочисленные международные экспедиции коренным образом изменили наше представление об этом месте. Теперь мы знаем, что Шлиман раскопал Трою II – небольшую, хотя и чрезвычайно богатую цитадель раннего бронзового века, то есть около 2500 – 2300 годов до нашей эры. Гомеровская же Троя – это, согласно современному международному научному консенсусу, слои Троя VI и Троя VIIa, то есть около 1700 – 1190 годов до нашей эры.

Троя этой поздней бронзовой эпохи не ограничивалась лишь тесной крепостью на холме. За пределами цитадели находился огромный Нижний город, окруженный глубоким рвом, высеченным в монолитной скале – и его открытие стало настоящим шоком для скептиков. Ведь оказалось, что Троя действительно была могущественным торговым и военным центром, способным выдержать длительную осаду. Ее площадь достигала 30 гектаров, а жили там до десяти тысяч человек, что является колоссальной цифрой для того времени. Из-за такого мегаполиса действительно могла разразиться масштабная война между микенскими греками и анатолийскими коалициями.

Более того, находки лувийских печатей и анализ керамики свидетельствуют о том, что Троя была анатолийским городом, тесно связанным с могущественной Хеттской империей. В хеттских клинописных архивах упоминается город Вилуса и его правитель Алаксандр – лингвисты и историки уверенно отождествляют их соответственно с Илионом (Троей) и Парисом, которого в эпосе также называют Александром.

Таким образом, по состоянию на 2026 год у ученых практически нет сомнений в том, что Троянская война не была выдумкой слепого поэта. Это был реальный, кровавый геополитический конфликт позднего бронзового века за контроль над стратегическими торговыми путями через Дарданеллы. То есть сказка Гомера была поэтической оболочкой для жестокой исторической правды.