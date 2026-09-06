Многие из тех, кого мы сегодня называем пиратами, на самом деле были государственными подрядчиками, инструментами геополитики, действовавшими с официального разрешения монархов. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Кто такие каперы или приватиры, и почему мы называем их пиратами?

Чтобы понять феномен легализованного пиратства, следует окунуться в геополитические реалии начала и середины XVII века. Мир был тогда поделен по Тордесильясскому договору – титаны колониальной экспансии, Испания и Португалия, считали Новый Свет своей эксклюзивной собственностью, поэтому галеоны, груженные серебром из Потоси и золотом из Новой Гранады, регулярно пересекали Атлантику, питая экономику Габсбургов и их союзников.

А вот Англия, которая к тому времени еще не обрела статус "повелительницы морей" и располагала сравнительно скромным регулярным военным флотом, оказалась на обочине этого праздника невиданного обогащения. И Британская корона, начиная еще с Елизаветы I и продолжая династией Стюартов и правительством Оливера Кромвеля, придумала гениальный в своей коварности выход.

Вместо того чтобы тратить колоссальные средства из государственной казны на строительство армад, содержание матросов и ведение официальных полномасштабных войн, Лондон решил передать ведение морской войны на аутсорс. Так сформировался институт каперства – система, при которой частные судовладельцы получали от государства официальный документ, известный как Letter of Marque and Reprisal (Каперское свидетельство).

Этот кусок пергамента с королевской печатью творил чудеса – он превращал обычного разбойника в комбатанта, военнослужащего по контракту. Каперское свидетельство давало право на атаки, захватывание и грабеж судов вражеских государств (преимущественно Испании и Франции).

Интересные факты о каперстве и его роли в мировой истории: смотрите видео HistorySnap-l5c

Каперство было строго регламентированным бизнесом. Захваченное судно необходимо было привести в союзный порт, где специальный Адмиралтейский суд должен был признать захват законным. После этого добыча делилась по четкой квоте – часть шла Короне (обычно от 10 до 20 %), часть – лорду-адмиралу, а львиную долю забирали инвесторы, которые оснастили корабль. Остатки же делили между собой капитан и команда.

Интересный факт: моряков, получавших каперское свидетельство, называли каперами или приватирами, но мы привыкли называть их пиратами – от древнегреческого слова, которое буквально означает "искатель приключений". Дело в том, что впоследствии в книгах и кино самых известных исторических приватиров, таких как Генри Морган или Фрэнсис Дрейк, часто романтизировали и титровали именно "пиратами", поскольку этот термин проще, эмоциональнее и узнаваемее.

Каперство как бизнес и геополитическая игра

Между тем легальное пиратство становилось движущей силой для экономики целых регионов. Яркий пример – Ямайка, которую англичане захватили в 1655 году. Местный Порт-Ройал стал главной базой каперов в Карибском море – губернаторы массово выдавали каперские свидетельства, понимая, что только пушки этих наемников могут защитить колонию от испанского реванша. А награбленные деньги рекой текли в местные таверны и бордели, превратив Порт-Роял в "самый богатый и самый греховный город мира".

Самым выдающимся продуктом этой эпохи стал сэр Генри Морган. В 1671 году он во главе армии каперов совершил беспрецедентный поход через джунгли и сжег Панаму – один из самых богатых городов испанской Америки, хотя за год до этого, в 1670, Англия и Испания подписали Мадридский мирный договор. Де-юре действия Моргана были актом международного терроризма и чистым пиратством – разумеется, Испания требовала его головы.

Так кто же такие пираты: смотрите видео captainrogersbay

Лондон даже арестовал Моргана и доставил его в Англию в качестве узника – однако вместо виселицы его там ждал триумф. Король Чарльз II, пораженный масштабами привезенной добычи и ослаблением Испании, не только оправдал Моргана, но и посвятил его в рыцари, а затем отправил обратно на Ямайку в статусе вице-губернатора. Вчерашний грабитель стал высокопоставленным чиновником, чьей задачей теперь было – бороться с нелегальными пиратами.

И все же система каперства пришла в упадок. В конце XVII века Англия превратилась в мощную торговую державу, ее колонии в Северной Америке и на Карибах начали производить сахар, табак и хлопок. Теперь Лондону нужны были не дерзкие рейдеры, дестабилизирующие морские пути, а безопасность и покой. Королевский флот стал достаточно сильным, чтобы самостоятельно защищать интересы государства, так что каперы превратились из полезного инструмента в банальную угрозу.

Принятие Закона о пиратстве (Piracy Act) в 1698 году ознаменовало смену эпох. Те самые люди, которые еще вчера были героями нации, вдруг оказались вне закона. Показательной стала судьба капитана Уильяма Кидда, который имел каперское свидетельство на охоту за французскими кораблями, но из-за политических интриг и смены ветров в лондонских кабинетах был признан пиратом и повешен в 1701 году. Его тело, скованное цепями, годами висело над Темзой как предупреждение всем, кто не понял, что эпоха легального грабежа подошла к концу.

Итак, корсары XVII века не были беспредельщиками или борцами против системы. Они были неотъемлемой частью имперской системы – жестоким, но эффективным инструментом первоначального накопления капитала и расширения границ. Британская Корона успешно использовала их жажду наживы, чтобы сломить монополию Испании, а когда в них отпала необходимость – безжалостно уничтожила.